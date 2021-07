El pleno del Parlament ha exigido este miércoles una reforma del Código Penal para acotar los delitos relacionados con la libertad de expresión y ha reclamado la excarcelación inmediata del rapero Pablo Hasél, en prisión desde el 16 de febrero. La propuesta de resolución impulsada por los tres grupos independentistas y los comunes ha sido aprobada con 82 votos a favor y 53 en contra: PSC, Cs, PPC y Vox.

El texto que ha salido adelante solicita la supresión de los artículos del Código Penal relacionados con el enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la corona y a las instituciones del Estado, así como una modificación de los delitos de odio “para que no pueda ser de aplicación extensiva a colectivos que no corresponden explícitamente a los grupos definidos en el mismo artículo, como los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

También reiteran la condena “a la persecución penal de expresiones políticas, intelectuales o artísticas que durante años han expresado opiniones críticas de la monarquía, en ejercicio de la libertad de expresión” y reclaman el archivo de todas las causas, así como una amnistía para los condenados.

Choque entre PSC y los comunes

Desde En Comú Podem, Marc Parés, ha asegurado que "la represión en el Estado español es un hecho" y que no haber derogado todavía la 'ley mordaza' "nos convierte en cómplices de esta situación". Dirigiéndose al PSOE, con quien comparten gobierno, ha asegurado que no entiende su posición teniendo en cuenta que "luchó contra el régimen franquista y defendió la democracia". "Esto no es una cuestión de afinidad ideológica, sino de derechos fundamentales. Lo que molesta es la disidencia política", ha remachado ante los socialistas, recordando que en algunas de sus letras, Hasél pone en la diana a los morados.

La intervención del PSC, a cargo del diputado Rubén Viñuales, ha dicho que el redactado está plagado de "profundas faltas a la verdad" y ha citado todas las causas judiciales del rapero, así como algunas de sus declaraciones machistas. "Lo que me sorprende a mí es su postura. No sé hasta cuándo pagaran las fantas del independentismo. Son unos 'pagafantas'. Están reconociendo que forman parte de un Estado opresor y demofóbico", ha respondido a los comunes.

El diputado posconvergente Francesc de Dalmases, ha defendido que el Estado "no quiere ser reformado" y que la única vía es la independencia de Cataluña. "[PSOE y Unidas Podemos] No han movido ni un dedo para que un cantante salga de prisión o vuelva de su exilio injustamente sentenciado por sus letras", ha lanzado al Gobierno central.

Por parte de ERC, el diputado Pau Morales ha dicho que lo aprobado este miércoles es un "acto de justicia" y ha cargado contra la Monarquía y la corrupción. "Si cae el Rey, cae el Estado. Y si cae el Estado, caen sus privilegios. Por eso hacen malabarismos para explicar por qué en el siglo XXI la única condición para ser jefe de Estado de una supuesta democracia sea venir de una familia concreta", ha lanzado a las derechas.

El diputado de la CUP, Pau Juvillà, ha asegurado que España “se está equiparando a países como Turquía o Marruecos” por mantener en prisión al cantante. “Lleva encarcelado cinco meses por hacer valer su libertad de expresión, va asociada a la critica al poder, a un Estado demofóbico como el español que intenta silenciar retorciendo las leyes”, ha añadido. “No puede haber expresión de libertad sin libertad de expresión”, ha apostillado, defiendo que se tolere la crítica.

Por parte de Cs, Anna Grau, ha asegurado que Hasél "es un delito de odio él mismo, un delito de odio con patas", al igual que Lorena Roldán que, en nombre del PPC, ha dicho que es "vergonzante" que le defiendan teniendo en cuenta cómo sus letras "defienden la violencia".