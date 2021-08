Fin de curso en Mallorca

El pasado sábado 24 de julio, la diputada Marga Prohens fue elegida presidenta del PP balear. Un hito en la carrera de la política mallorquina que una docena de sus compañeros en el Congreso quisieron ver con sus propios ojos y por eso volaron a la isla de Mallorca. Allí estuvieron Pepe Ortiz (diputado por Cádiz), Eduardo Carazo (Valladolid), María de la O Redondo (Córdoba), Óscar Gamazo (Valencia), Andrés Lorite (Córdoba), Paloma Gázquez (Asturias), Alicia García (Ávila), Vicente Betoret (Valencia), Ana Zurita (Tenerife), Rosa Romero (Ciudad Real), Edurne Uriarte (Madrid), Elena Castillo (Cantabria) y Sol Cruz-Guzmán (Sevilla).

Tres de ellos han admitido a este diario que compraron los billetes de avión a cargo de la Cámara baja. Una portavoz del grupo parlamentario no confirma si todos los que viajaron también lo hicieron, pero recuerda que disponían de esa opción, ya que hay una partida para viajes de "naturaleza política" y la asistencia a un mitin es el acto político por antonomasia. La cuestión que se plantea es si es necesario que un número tan elevado de parlamentarios acudan a un acto de ese tipo si no ostentan responsabilidad orgánica en el partido ni participan de ninguna manera en el cónclave. La portavoz no quiere hacer ningún comentario sobre si se debe establecer algún tipo de límite numérico a este tipo de desplazamientos.

La cúpula del partido

"Menos viajes y más currar, algunos se están especializando en los congresos de fin de semana", se lamenta un diputado popular que no viajó a la isla. "Fueron a calentar una silla, hacerse la foto y a estar cerca de los jefes", se queja otro. Porque allí, además de los que volaron para ver a Prohens en directo, estaban por cargo orgánico los también diputados Pablo Casado (presidente del PP), Teodoro García Egea (secretario general), Cuca Gamarra (portavoz en el Congreso), Antonio González Terol (vicesecretario general), Alberto Casero (de la secretaría de organización) y Bea Fanjul (presidenta de Nuevas Generaciones).

La portavoz del PP subraya que la partida presupuestaria del Congreso solo sufraga el desplazamiento, en este caso el avión, y el alojamiento es costeado por el partido o bien por cada parlamentario. Es la respuesta que da cuando se le señala que al menos uno de los que viajaron a Palma tiene colgada en Instagram incluso una fotografía que se hizo con su pareja y sus dos hijos el viernes, la víspera del cónclave de Prohens.