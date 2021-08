"Solo corrigiendo las causas que provocaron el accidente de Spanair evitaremos más muertes inútiles"

El mar arrulla los callaos al pie del monumento 'Luces en el vacío', en el Paseo de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. El crujir de las piedras rompe el silencio para acompasar unos versos que concentran el dolor de los familiares de las víctimas del accidente del vuelo JK5022, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008 en el Aeropuerto de Barajas. “Sin nada bajo mis pies, sin tierra, sin mar, sin huella. Ya no sé si sueño o invento. No se lo digas a nadie, pero desde que te fuiste, hija, vivir me duele”. Así recordó, emocionada, Estrella Nezpereira a su única hija, que se encontraba entre las 154 personas que aquel día perdieron la vida, en una de las mayores tragedias aéreas de España. “Me agarro a la vida para seguirte soñando, para traerme el tiempo de lo bello, para acortar nuestra distancia, para que yo te encuentre”, prosiguió.