Diana Morant: "Podríamos comercializar la vacuna española a principios de 2022 si los ensayos prosperan"

Hace poco más de un mes, Diana Morant (Gandía, 1980) asumió los mandos del Ministerio de Ciencia en un momento en que, por culpa o gracias a la pandemia, cada vez más conversaciones giran alrededor de la ciencia. En la primera entrevista concedida desde que está en el cargo, Morant habla de su compromiso con la comunidad científica española y reflexiona sobre el impacto del movimiento pseudocientífico durante la pandemia. "El éxito de la campaña de vacunación demuestra que los españoles confían en la ciencia", esgrime Morant en una conversación con El Periódico, diario del grupo Prensa Ibérica.

Ministra, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta en este nuevo cargo?

El reto es acompañar al país en sus grandes desafíos del futuro. Queremos construir un proyecto de país transformador. El de una España más verde, más responsable con el planeta. Una España más cohesionada social y territorialmente, más igualitaria, más feminista y más digital. La ciencia y la innovación tienen un rol fundamental en este proceso de transformación porque tienen que guiar la toma de decisiones.

Al principio de la pandemia vimos que nada estaba preparado para hacer frente a una emergencia así. Un año más tarde, ¿está la ciencia española mejor preparada para afrontar las crisis del futuro?

Sí, tenemos que reconocer que no estábamos preparados para esta pandemia. Pero ahora vemos que se ha hecho un esfuerzo para capacitar el sistema. Empezamos con mucha incertidumbre y justamente por eso se hizo una gran apuesta por la investigación. En el último año hemos vivido una transformación industrial muy importante. Cuando empezó esta pandemia en España no se fabricaban mascarillas, respiradores o vacunas y ahora sí. En estos momentos ya hay cuatro empresas españolas que participan de la fabricación de las vacunas que todos conocemos.

Se ha hablado mucho de las vacunas españolas contra el covid-19. ¿Cuándo cree que tendremos una vacuna española en el mercado?

Creo que, antes que nada, hay que contextualizar qué significa la investigación en vacunas. En la actualidad hay 325 líneas de investigación abiertas, de las cuales un tercio, 112, están en fase de ensayos clínicos y solo un 3% ha conseguido aprobarse como vacuna. Para mí, cualquier investigación que se haga, llegue donde llegue, es un éxito. España decidió apostar desde el primer día por la vacuna. Las vacunas que se están investigando buscan mejorar las que ya existen. La vacuna de Hipra, que ahora mismo es la más avanzada, presenta buena respuesta frente a todas las variantes y, además, se conserva a temperatura de nevera por lo que se facilita mucho la logística. Si los ensayos clínicos prosperan, la compañía tendría capacidad de producir a finales de año y podríamos comercializar una vacuna española a principios de 2022.

"Las vacunas que se están investigando en España buscan mejorar las que ya existen"

¿Cuánto ha invertido España en investigación sobre covid-19?

En el ámbito público, que es solo una parte del sistema, se han apoyado 200 líneas de investigación sobre covid y 100 proyectos de capacitación industrial. España ha invertido más de 100 millones de euros en investigación sobre covid-19. Se ha investigado mucho y esto se ha traducido en publicaciones y artículos que luego han ayudado en la toma de decisiones. Gracias a la evidencia científica, la ciudadanía ha sabido qué hacer y qué no hacer durante la pandemia.

Los fondos europeos han permitido aumentar un 60% el presupuesto en ciencia. ¿Pero, más allá de esta inyección de dinero, hay un plan para garantizar la financiación en ciencia a largo plazo?

Los fondos europeos van a aumentar la financiación en un momento en el que necesitamos un plan de choque. Pero más allá de esto, también queremos impulsar medidas estructurales. Tenemos que mejorar la inversión en ciencia, tanto desde el sector público como del privado, para consolidar este aumento presupuestario en el tiempo. Por eso mismo vamos a seguir trabajando para recoger el máximo consenso posible para que la ley de la ciencia salga adelante. Así, aunque cambie el color del gobierno, los científicos tendrán sus derechos reconocidos por ley.

¿Qué se está haciendo para mejorar las condiciones laborales de los científicos españoles?

España está por debajo de los umbrales europeos en cantidad de científicos y en masa salarial, así que tenemos que avanzar en estas dos líneas. Sobre esto, voy a introducir una frase de la científica Margarita Salas, que una vez dijo que 'la ciencia española está haciendo milagros'; poniendo en valor la capacidad científica de nuestro país pero también retratando las condiciones en las que trabajan los científicos. Pues bien, queremos sacar la ciencia del milagro. Vamos a fortalecer tanto económicamente como en recursos las infraestructuras y los centros de investigación. Todo esto se va a hacer a través de herramientas que den estabilidad a las carreras científicas. Vamos a seguir avanzando en la ley de la ciencia, que también es un clamor ciudadano. La ciudadanía exige que aumentemos la inversión en ciencia e innovación y que nos igualemos a las tasas europeas. Ese es el gran objetivo.

"Vamos a fortalecer las infraestructuras y los centros de investigación"

¿Qué cambiará si se aprueba una ley de la ciencia?

Queremos sacar una ley transformadora para mejorar la carrera científica, frenar la fuga de cerebros, favorecer la atracción de talento y, en la medida de lo posible, recuperar a todo aquel que se fue por la falta de recursos. Pero también queremos hacer frente a otros retos. Si hablamos de igualdad en la ciencia, vemos que, de media, el número de mujeres científicas en España está por encima de la europea. Tenemos un 41% de mujeres científicas frente a un 34% de la media europea. Sin embargo, también vemos que conforme avanza la carrera científica y se alcanzan puestos más altos la proporción vuelve a estar en un 75% de hombres y un 25% de mujeres. Necesitamos entender qué está ocurriendo para que las mujeres no lleguen a las altas esferas y poner soluciones.

En 2018, el Ministerio de Ciencia y el de Sanidad lanzaron un 'Plan para proteger a los pacientes de las pseudoterapias'. Con la llegada de la pandemia, parece que esta hoja de ruta quedó guardada en un cajón. ¿Qué ha pasado con ese proyecto?

Tanto las pseudoterapias como el negacionismo y los bulos tienen su caldo de cultivo en la falta de información así que para combatirlos hay que dar información correcta a la ciudadanía. No creo que el 'Plan' [contra las pseudoterapias] se haya quedado parado. Durante la pandemia, la comunidad científica y los medios de comunicación han hecho una labor estupenda para informar sobre ciencia. En el ámbito de las pseudoterapias, tenemos que seguir trabajando para mostrarle a la ciudadanía qué cosas están testadas científicamente y qué cosas no. Si un tratamiento o medicamento no ha pasado por ningún estudio, no ha demostrado su seguridad, o no tiene garantías científicas, no debería suministrarse.

La pandemia ha propiciado un repunte del movimiento pseudocientífico. ¿Le preocupa el discurso negacionista, conspiranoico y antivacunas?

El discurso negacionista, que pone en duda a la ciencia, ha tenido un momento de oportunidad porque, inmersos en la pandemia, era el tema del que se hablaba y en ese contexto han tenido la oportunidad de colar su mensaje. Pero [este discurso] claramente ha sido desmontado y ampliamente superado por el de la información y la evidencia científica. Tenemos un país con una altísima tasa de vacunación y eso responde a la confianza de la ciudadanía en la evidencia científica y en la ciencia. Yo me siento muy orgullosa de que la ciudadanía esté confiando tanto en la ciencia. En la pandemia ha ganado la información y la ciencia frente a los bulos y la desinformación.

"El discurso negacionista ha sido desmontado y superado por el de la información y la evidencia científica"

En estos meses hemos visto determinadas personas que se han dedicado a difundir bulos sobre la pandemia, el virus y las vacunas. ¿Qué opina sobre estos gurús de la pseudociencia?

Estas personas se han retratado a sí mismas. En muchos casos su discurso ha sido más un espectáculo que otra cosa. Pero yo creo que la gente ha identificado claramente que estaban en el lado equivocado. Además, se ha hecho un esfuerzo grandísimo para rebatirlos. La ciudadanía ha sido especialmente ejemplar en el respeto a las indicaciones y a las decisiones que se tomaban. Aunque la evidencia científica cambiara de una semana para otra, la ciudadanía ha acompañado con paciencia y hasta diría con entusiasmo el avance de la ciencia. Prefiero quedarme con eso que con el mensaje negacionista.

En una de sus primeras intervenciones como ministra quiso dar las gracias a su familia por el apoyo. ¿Algún consejo que su familia le haya dado para hacer frente a este nuevo cargo?

Recuerdo una frase que me envió mi madre: "Tu abuelo era chófer y tú ahora tienes chófer. Aunque la gente te mire diferente, tú sigue siendo la misma; sencilla y normal". Quiero seguir siendo la persona que creció en una familia sencilla y que gracias al esfuerzo de su familia ha llegado a ser ministra. Por eso quiero que todas las personas tengan las mismas oportunidades que he tenido yo.

¿Algún mensaje que le gustaría lanzar a las futuras generaciones de científicos y científicas españoles?

Un mensaje claro: los necesitamos. Porque no habrá futuro sin ellos y sin ellas. Lo tenemos claro. España necesita caminar hacia una sociedad que garantice mayor igualdad de oportunidades a las personas, con más cohesión social. Una sociedad más igualitaria, verde y digital. Solo a través de la ciencia y la innovación será posible alcanzar estos objetivos.