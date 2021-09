La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que para el año 2030 "Cataluña seguirá siendo España", rechazando así el anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de fijar 2030 como fecha límite para un referéndum de independencia.

En una entrevista en 'Onda Cero', Alegría ha sido preguntada por la candidatura Pirineos-Barcelona impulsada por Cataluña para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2030, una fecha en la que según Aragonès Cataluña ya no formará parte del territorio español. "Deseo que sea una candidatura conjunta y vamos a esperar --opina--. Lo deseable, y así le corresponde trabajarlo a (Miquel) Iceta con los territorios, es buscarlo y ahí no me puedo adelantar. Tenemos un camino por delante", ha expresado en referencia a la candidatura conjunta para los JJOO de Cataluña y Aragón.

Asimismo, ha asegurado que para la fecha de la celebración de esos juegos "Cataluña seguirá siendo España".

La incertidumbre de las familias

Preguntada por las discrepancias en el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE, donde la formación morada insta a la población a movilizarse en las calles por la subida del precio de la luz siendo ellos parte del Gobierno, Alegría ha insistido en que el Gobierno "goza de buena salud", pese a las diferencias. "Desde la diferencia del Gobierno, este Gobierno goza de buena salud y estamos absolutamente volcados en buscar soluciones a los problemas que en este momento nos estamos enfrentando".

En la misma línea, ha dicho que el Ejecutivo es "consciente" de la sensación de "incertidumbre" que está generando en las familias la subida del precio de la luz, al tiempo que ha destacado que se están adoptando medidas y trabajando en la "búsqueda de soluciones" que es lo que la "sociedad demanda".