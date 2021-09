El obispo que renunció: ¿enamorado o poseído?

Ayer, el obispado de Solsona se desmarcaba en un comunicado de los motivos del obispo, aseguraba que sus razones son «estrictamente personales», y que la corroboración de estas informaciones «pertenece a su ámbito personal». Sin embargo, según aseguró el periódico ‘Abc’, internamente en el obispado se encuentran preocupados al considerar que el caso de Novell «no es un caso de celibato sino de infestación», o lo que es lo mismo que el exprelado habría sido ‘poseído’.

Según el citado diario, desde la institución eclesiástica se cree que su marcha debido a la relación con Caballol no habría sido por amor sino por haber sufrido un procedimiento inverso en un exorcismo, una práctica de la que Novell era defensor y a la que, según las fuentes eclesiásticas, ayudaría que la psicóloga catalana no solo escriba novelas eróticas, sino también de temática satánica.

Más allá de elucubraciones, el exprelado y su pareja se llevan 14 años. Novell, que con 41 años, en 2010 se convirtió en el obispo más joven de España, tiene ahora 52 años mientras Caballol nació en 1983 en Súria (Barcelona).

La pareja estaría residiendo actualmente en Manresa y el exprelado ya estaría buscando trabajo en una cooperativa leridana ya que, aparte de su formación religiosa, es ingeniero agrónomo. Por su parte, más allá de ser escritora, Caballol es licenciada en psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona, universidad donde también ha cursado un posgrado en Psicología de la Salud.

A partir de ahora, y por el hecho de tener pareja, queda por ver qué relación acaba teniendo Novell con el obispado, ya que si bien renunció al cargo de obispo, en la actualidad es obispo emérito y no consta que haya abandonado el sacerdocio. Así, Novell presentó su renuncia fundamentada en el artículo 401.2 del Código de Derecho Canónico, que determina que la Santa Sede puede aceptar la dimisión de un obispo en «el caso de enfermedad o si por alguna otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desarrollar el cargo». Este hecho, junto con los motivos «estrictamente personales» alegados por el emérito no hicieron más que sembrar dudas sobre qué había llevado a Novell a dimitir, un gesto que no es nada habitual en la Iglesia católica.

Un obispo polémico

Se había especulado con que entre los motivos de la renuncia figurasen presiones del colectivo LGTBI por sus comentarios homófobos, la presión por su posicionamiento hacia el movimiento independentista o simplemente, tal como se ha confirmado este fin de semana, la voluntad de Novell de empezar una nueva vida en pareja, incompatible con el ejercicio como obispo.

Así, durante los años en que Novell fue obispo de Solsona tuvo que hacer frente a diferentes polémicas por su posición respecto a la homosexualidad, el aborto y también el hecho nacional. Aunque de joven Novell había manifestado algunas opiniones contracorriente, como la posibilidad de un celibato voluntario o de cambiar el papel de la mujer en la Iglesia, en los últimos años había hecho manifestaciones de un tono conservador.