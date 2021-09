El Gobierno quiere un diálogo con Cataluña y sobre Cataluña "sin pausa", pero "sin prisas y sin plazos". Es decir, sin un corsé temporal de dos años como el que ERC pactó con la CUP. Pedro Sánchez entiende que ahora que se retoma la interlocución con la Generalitat, aunque lastrada por la ausencia de Junts, no hay que marcarse umbrales, porque reconducir la situación llevará años, ya que se parte de posiciones "muy alejadas": la defensa del referéndum de autodeterminación y la amnistía, que el Gobierno ni acepta ni aceptará.

Sánchez compareció en rueda de prensa este miércoles tras su reunión bilateral de casi dos horas con Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat, la segunda que mantuvo con él tras el encuentro del pasado 29 de junio en la Moncloa. Después, los dos presidentes posaron con las respectivas delegaciones de la mesa de diálogo, marcada por el veto del president a la propuesta de alineación que le había formulado Junts. Incluso, finalmente, y contra pronóstico, hubo una foto de los dos presidentes con sus respectivos equipos, frente a frente, pero poco más que eso, porque la sustancia se ventiló en el despacho previo entre ambos en la Sala dels Diputats del Palau.

La doble cita de este 15 de septiembre —la bilateral de Sánchez y Aragonès y la posterior cita de los dos gobiernos— supone un paso "importante", según el líder socialista, un "reinicio" de las relaciones institucionales, en palabras también de Aragonès. Una apuesta por el "diálogo", entendido como el "mejor camino para avanzar y encontrar soluciones acordadas". Las posiciones de las que parten ambos gobiernos, admitió Sánchez, están "muy lejanas", de manera que los problemas de Catalunya "no se van a resolver mañana", ya que el conflicto se ha venido larvando durante una década. Pero el clima político "es mucho mejor hoy que hace un año" y la "firme voluntad" del Gobierno es que en un año sea mejor que el que existe hoy. El Ejecutivo se dice "empeñado en recobrar afectos" y subraya que la pandemia "ha recolocado las prioridades" de los ciudadanos y de los gobiernos.ánchez y tras él estaban colocadas la bandera española y la 'senyera' catalana, pero la primera ha sido retirada por un trabajador de la Generalitat para la rueda del presidente catalán.

Las posiciones son alejadas, pero la mesa de diálogo que hoy se celebra es la mejor vía para acercarlas. Los problemas de Cataluña no empezaron ayer ni se van a resolver mañana. Tenemos la voluntad de buscar soluciones basadas en el acuerdo. Vamos a trabajar sin prisa y sin pausa pic.twitter.com/twZlw918FP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de septiembre de 2021

Aragonès planteó a Sánchez las dos peticiones clásicas del independentismo, amnistía y referéndum. "Escuché atentamente, faltaría más", dijo, reiterando su rechazo a ambos planteamientos porque no caben en la Constitución. Pero precisamente porque las posturas están "muy alejadas", será preciso que las dos partes se "escuchen" y hablen "mucho", que "todos" hagan un "esfuerzo por acercar posiciones" en los elementos en los que sea posible buscar una aproximación, y por todo ello la receta que extiende el Gobierno es "trabajar sin prisa", pero "sin pausa" y "sin ponernos plazos".

Preguntado si esa reflexión era compartida por Aragonès, el líder socialista reconoció que no podía hablar por él, pero hizo hincapié en que es "de sentido común" trabajar sin marcarse horizontes, tal y como por cierto ya él mismo avanzó en el Senado este martes. Se necesitará "tiempo" para suturar las heridas, para buscar una salida. "La responsabilidad de los políticos es tratar de resolver los problemas. Y si hoy estoy aquí, de nuevo, en el Palau, y me reúno con el 'president' de la Generalitat es porque el Gobierno se toma en serio esta crisis y quiere resolver esta crisis. Ahora, no me pongan plazos, porque evidentemente tienen que ser los más laxos posibles, porque lo importante no es el tiempo, sino que lleguemos a buen puerto", apuntó.