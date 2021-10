Quién decidirá si tu hijo repite curso y otras preguntas sobre la primaria de Celáa

El Ministerio de Educación tiene ya listo uno de los reales decretos que desarrolla la norma educativa, que insta a los colegios a decidir qué hacen los estudiantes que no cursen religión, entre otras cuestiones. Estas son algunas de las claves:

1. ¿Qué hará mi hijo durante la hora de religión si no hace la asignatura?

Con la nueva ley, religión se seguirá ofreciendo en las escuelas pero ya no contará para nota. No tendrá asignatura espejo, así que los alumnos y alumnas que no la escojan harán otra cosa. La norma no lo especifica sino que deja la decisión a los centros, que verán incrementada su autonomía. No puede ser nada curricular (inglés, matemáticas, ciencias…) así que las opciones, según fuentes ministeriales, podrían ser desde ver una película y hacer cinefórum hasta, simplemente, estar en el patio. Religión es la materia que menos horas tendrá en el currículo: 210 (como mínimo) en todos los cursos de primaria frente a las 840 de lengua castellana y literatura y las 545 de matemáticas. En todo caso, si alguna comunidad quiere ofrecer más horas de religión, lo puede hacer. Ahora mismo hay disparidad autonómica, desde 45 minutos a la semana hasta dos horas a la semana.

2. ¿En qué consistirá la nueva asignatura de educación en valores cívicos?

Educación en valores cívicos y éticos no se impartirá en toda primaria sino solo en el tercer ciclo (5º y 6º). Se trata de una materia que proporcionará “herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia democrática”. Autoconocimiento y desarrollo de la autonomía personal, comprensión del marco social de convivencia, adopción de actitudes compatibles con la sostenibilidad, y educación de las emociones son los cuatro ámbitos competencia fundamentales de la asignatura.

3. ¿Se impartirá educación afectiva sexual?

Sí. La educación para la salud, incluida la afectivo sexual, es uno de los principios pedagógicos incluidos en el real decreto que desarrolla la ley Celaá. En el anexo que disecciona la asignatura conocimiento del medio natural, social y cultural se menciona la importancia de conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, las emociones y el desarrollo de hábitos saludables. La educación afectivo-sexual se adaptará al nivel madurativo de alumnos y alumnas.

4. ¿La educación será feminista?

Lógicamente, sí. Y también en matemáticas y en ciencias. La igualdad entre hombres y mujeres es una expresión que se repite muchas veces a lo largo de todo el real decreto. Con el objetivo de que los alumnos y alumnas interioricen la cultura científica, además de estudiar conceptos como materia, fuerza y energía y los fenómenos atmosféricos, en clase se hablará de “las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de género”. Los estudiantes aprenderán no solo las etapas históricas (Edad Media, épocas Moderna y Contemporánea…) sino el papel de la mujer en la historia. Y en matemáticas, no solo se fomentará el calculo y la resolución de problemas sino que resultará “esencial dar a conocer al alumnado las contribuciones de las mujeres” a las matemáticas a lo largo de la historia.

5. ¿Habrá controles de diagnóstico?

Sí. En 4º de primaria todos los centros realizaran una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas. Esta prueba -que no tiene nada que ver con un examen para pasar curso- tendrá carácter “informativo, formativo y orientador” para los centros, los profesores y profesoras, los estudiantes y sus familias.

6. ¿Quién decidirá si mi hijo pasa de curso o repite?

La LOMLOE pretende reducir el alto índice de repetición que hay en España (28% frente al 11% de la OCDE), así que a partir de ahora repetir curso será excepcional. La evaluación del alumnado será “objetiva, global, continuada y formativa”. El equipo docente, coordinado por el tutor, llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. Si el alumno pasa de curso y tiene alguna carencia, el centro deberá reforzar esa asignatura. Si, excepcionalmente, el claustro cree que lo mejor para ese alumno es repetir curso se organizará un plan específico de refuerzo para que adquiera las competencias correspondientes.

7. ¿Qué pasa si mi hijo tiene necesidades educativas especiales?

Que se le atenderá como merece. Al menos, en teoría. El real decreto reza que las administraciones educativas (las comunidades autónomas) “establecerán procedimientos oportunos para apartarse significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo” a fin de atender a estos estudiantes.

8. ¿Y si tiene altas capacidades?

Si está diagnosticado oficialmente, los centros educativos podrán flexibilizar su escolarización para reducir un curso la duración de la etapa siempre y cuando esa medida sea la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su sociabilización.

9 .¿Qué principios pedagógicos incluye la ley?

Otros principios pedagógicos incluidos en la norma son la comprensión lectora, la expresión oral, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el espíritu científico y del emprendimiento. Igualmente, se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz, el consumo responsable, el fomento de la creatividad y la educación para la salud. Con el objetivo de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los coles dedicarán a la lectura un tiempo diario.