Fátima González Bello, que concurrió como número dos en la lista de Unidas Podemos por la circunscripción de Tenerife, ha declinado este miércoles sustituir al exdiputado Alberto Rodríguez tras la retirada de su escaño.

Una decisión que ha comunicado en redes sociales tras conocer que la Junta Electoral Central (JEC) ha expedido este miércoles la credencial para ocupar la vacante que deja Rodríguez, una vez que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó la retirada del escaño en ejecución por la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en su contra.

"Me resulta muy difícil poder ocupar el puesto del compañero Alberto en las circunstancias actuales e, igualmente, en lo personal tras cuatro años de dedicación como concejala en el Ayuntamiento de La Laguna y una vez abandonada la política institucional, no me veo en el momento de volver a la misma", ha detallado.

González Bello, que milita en IU, ha admitido que ha sido una decisión "difícil pero meditada" y ha destacado que lo importante ahora es que "la compañera o compañero que sustituya a Alberto tenga todo el apoyo posible", para que "no se usurpe más la representación democrática del pueblo canario".

Tras ejecutar la sentencia contra Rodríguez que le acarreó la pérdida del escaño, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó de su decisión a la JEC a efectos de la sustitución del ya exdiputado. En su reunión de este miércoles, el organismo arbitral ha tomado conocimiento de la decisión y ha activado los trámites para nombrar a su sustituta.

Ahora y con la renuncia de González Bello, la Junta Electoral Central expedirá la credencial a la siguiente candidata, Patricia Mesa Mederos y, si ella tampoco aceptase, se repetiría el proceso hasta que alguno de los candidatos aceptase el puesto.