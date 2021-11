La última propuesta del ministerio de Inclusión en la mesa de diálogo social, aumentar temporalmente las cotizaciones sociales para allegar más recursos para las pensiones, ha alarmado y preocupado en Unidas Podemos (UP). Fuentes de la formación morada creen que esa iniciativa, que obligaría a empresas y trabajadores a pagar más a la Seguridad Social, va contra el espíritu del acuerdo de Gobierno con el PSOE, que apuesta por mantener y aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas, "y no por reducir lo que ganan los trabajadores", apuntan. Sin embargo, el momento político actual puede propiciar que la discrepancia se exprese con sordina: los morados están centrando sus esfuerzos en estos momentos en la derogación de la reforma laboral, y no quieren verse arrastrados a polémicas que -opinan- pueden incluso disolverse sin conflicto.

Desde UP creen que una pugna ahora con Escrivá sólo lograría dar más realce a esa propuesta de Inclusión que ni siquiera se ha presentado completa (es un primer documento para el debate con los interlocutores sociales), con el riesgo, para los morados, de que comparta protagonismo con el debate que más les interesa: la derogación de la normativa laboral de la era Rajoy. Cuentan además con que la subida de cotizaciones será contestada tanto por las patronales como por los sindicatos y que por tanto sufra importantes modificaciones en los próximos días. Por otro lado, la sensación en las filas moradas es que la iniciativa de Escrivá tampoco gusta en la izquierda parlamentaria con la que el Gobierno tiene que contar para sacar adelante sus leyes, e incluso en las filas del PSOE puede generar reticencias. La estrategia para UP, por tanto, pasa por esperar a que la idea pierda potencia por todos estos factores antes de desatar un conflicto de consecuencias imprevisibles.

Desde Podemos apuntan a experiencias pasadas, en las que las ideas que ha barajado Inclusión finalmente no han acabado materializándose (como ocurrió con la controversia por la posible subida de los años de trabajo necesarios para el cálculo de la pensión, que no llegó a presentarse formalmente). Fuentes del partido morado avanzan que si la propuesta finalmente tiene más recorrido, volverán a dar la batalla pública explicitando su ideario en pensiones, que pasa por allegar más ingresos de grandes empresas y contribuyentes con más recursos en vez de plantear medidas de reducción de gasto, de merma de prestaciones o -como sucede en este caso- de afectación a los salarios.

Podemos y Escrivá, una relación explosiva

Los precedentes no juegan a favor de la discreción, porque los enfrentamientos entre UP y el ministro de Inclusión han sido sonados y profundos: los roces con Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente, por la "paternidad" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y por el alcance de esta medida de protección fueron constantes durante meses. En pensiones, la polémica por la extensión del periodo de cálculo de las prestaciones de 25 a 35 años, que Escrivá siempre negó, culminó con un notorio estallido del ministro de Inclusión en directo en un programa radiofónico, en el que se enfadaba -sin señalar a nadie, pero en alusión obvia- con los que generan "una narrativa para crear confrontación".

El carácter fuerte tanto de Escrivá como de Iglesias, y sus carteras fronterizas (Seguridad Social y Derechos Sociales) propiciaron los encontronazos, que bajaron de intensidad cuando el entonces vicepresidente salió del Gobierno para liderar la candidatura de su partido en las elecciones madrileñas. Pero la relación entre el ala morada del Gobierno e Inclusión ha seguido siendo tirante: las iniciativas para mejorar el IMV siguen estando en disputa, esta vez entre Escrivá y la sucesora de Iglesias en Derechos Sociales, Ione Belarra, y la última controversia en materia de pensiones -a cuenta de las declaraciones del ministro sobre la necesidad de un "cambio cultural" para trabajar más años- desencadenó un cruce de reproches velados entre Escrivá y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en mitad de una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las diferencias se extienden también a la iniciativa que más interesa a Podemos en estos momentos: la reforma laboral. En la reciente crisis en el seno del Gobierno a propósito del control de esta negociación, Inclusión se alineó -discretamente, eso sí- con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y en contra de Díaz, como uno de esos ministerios (junto con Hacienda y Educación) que quieren tener un papel más importante en esa reforma que hasta ahora había pilotado Trabajo.