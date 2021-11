El Gobierno ha logrado salvar el acuerdo de presupuestos con ERC y PNV, tras alcanzar sendos pactos en la Ley Audiovisual y la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Una hora después de que el PNV confirmara que renuncia a presentar una enmienda a la totalidad, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado que su partido seguirá el mismo camino y continuará negociando a través de las enmiendas parciales. Por tanto, los dos principales socios de Gobierno renuncian a pulsar el 'botón rojo' a las cuentas de Pedro Sánchez, y dan luz verde al primer trámite parlamentario del proyecto presupuestario que tendrá lugar el próximo jueves, con las votaciones tras el debate a la totalidad. EH Bildu, otro de los aliados habituales del Ejecutivo, también renunció a tumbar las cuentas y deja el camino abierto a una amplia mayoría para la aprobación presupuestaria.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de ERC ha confirmado el acuerdo con el Gobierno para superar el primer obstáculo de los presupuestos, lo que -ha advertido- "en ningún caso significa un sí" a las cuentas. La Ley Audiovisual ha sido una de las claves para sacar adelante este pacto alcanzado in extremis. "Lo que se ha pactado es que ERC fijará una cuota de producción audiovisual en catalán para esta ley que se tiene que pactar antes del 31 de diciembre", ha avanzado el portavoz, que ha adelantado que "ahora empieza una negociación en torno a esto", deslizando que "se ha hablado de porcentajes".

Sin embargo, los socialistas han rebajado esta aspiración y su portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha detallado que se acordará "un mecanismo" para garantizar la presencia de lenguas cooficiales, sin asegurar que vaya a tratarse de cuotas o porcentajes, e incluyendo en este apartado tanto producciones propias de los territorios como contenidos subtitulados o doblados en estas lenguas. El acuerdo alcanzado entre Gobierno y republicanos, eso sí, implica que la norma que se lleve al Congreso cuente con el beneplácito de los catalanes.

"Esta ley sólo saldrá con el 'ok' de ERC", ha continuado Rufián, que ha querido dejar claro que "esta ley solo y exclusivametne se va a negociar con ERC: si no, no sale", excluyendo así que puedan contar con un acuerdo con otras formaciones como el Partido Popular. Fuentes republicanas detallan que las cuotas que negociarán con el Gobierno serán para catalán, euskera y gallego, en unas conversaciones donde irán de la mano con el resto de fuerzas nacionalistas.

Negociación in extremis

ERC no ha fijado su posición sobre los presupuestos hasta última hora, y las negociaciones "hasta cinco minutos antes" de que acabase el plazo para presentar enmienda a la totalidad. Estas conversaciones han sido "políticas" en los últimos días, según fuentes parlamentarias, y en ningún caso habría intervenido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el departamento al que está más ligado esta norma, ya que afectará a multinacionales com Netflix o HBO. "Los acuerdos no los puede dictaminar una multinacional. No podemos ser tan permeables a las presiones de multinacionales si hay sectores que dependen de ella", ha defendido Rufián.

Los republicanos han primado en las negociaciones la ley audiovisual para potenciar el sector. Según un informe del Consell d l’Audiovisual de Catalunya, presentado a primeros de mes, el llamado entretenimiento audiovisual (cine, televisión y videojuegos) supone 3.869 millones de euros y 14.102 personas empleos en Cataluña.

La segunda pata del acuerdo con ERC se basa en rescatar los incumplimientos de los acuerdos alcanzados el año pasado para los anteriores presupuestos. Así, los republicanos han acordado la transferencia de un importe destinado a becas, con una transferencia inmediata de 18 millones de euros para cumplir con la cantidad pendiente de las cuentas aprobadas hace un año. Además, se ha acordado que se haga efectivo el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. A preguntas de periodistas, el portavoz del PSOE no ha aclarado si esta cesión incluye también un traspaso del IMV a Navarra.

Una reivindicación compartida con los nacionalistas vascos, que han arrancado también la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, un acuerdo que al que han llegado finalmente con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Confía en que el traspaso de la gestión se haga a final de año o, como mucho, a principios del que viene.

El líder vasco ha expresado su optimismo en las negociaciones y ha enumerado otra serie de demandas relacionadas con infraestructuras como la llegada de la alta velocidad al País Vasco. En este sentido, ha avanzado que mantendrá una reunión próximamente con alcaldes afectados.

El acuerdo presupuestario aún está lejos de cerrarlo, según ha resaltado. No obstante, supone un paso más para que las cuentas públicas puedan seguir siendo tramitadas en el Congreso de los Diputados. A esto se suma la renuncia de EH Bildu de presentar ninguna propuesta para tumbar las cuentas, lo que lleva a que el PSOE tenga atadas las cuentas.

Pero, aunque ya tienen vía libre asegurada para salir adelante, el Gobierno sí contará con la oposición de varias formaciones que intentarán tumbar el proyecto presupuestario mediante enmiendas a la totalidad. En concreto se han presentado siete enmiendas a la totalidad por parte de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Todas estas iniciativas se debatirán el próximo miércoles y jueves 3 y 4 de noviembre, aunque ninguna de ellas tiene previsto salir adelante.