"El incidente del avión es una aventura mal calculada, no volverá a repetirse"

El viernes pasado se desató la consternación en Mallorca, España y Europa por la fuga de pasajeros del avión de Air Arabia Maroc que despegó de Casablanca y aterrizó por una supuesta emergencia médica. ¿Cómo se está viviendo en Marruecos este suceso?

Bueno, yo estoy aquí, pero lo que podemos decir es que se trata de un incidente excepcional. Es único. Permítame esa precisión, no pienso que vayamos a tener otro después de las medidas tomadas por todas las partes para que esto no se vuelva a producir. Además, es evidente que todo el mundo lo siente mucho. Y estamos en contacto con las autoridades policiales para que todo se aclare. Tengo particularmente el pensamiento con las familias, porque es una aventura mal calculada, malavenida. Nos ponemos a la disposición de las autoridades para colaborar y que todo se aclare de la mejor manera. Ahora está en manos de la justicia, lo que hace que se trate de un asunto reservado. Tenemos toda la confianza depositada en la justicia española.

¿Los medios de comunicación marroquíes también están dando seguimiento a este incidente?

Sí, se está siguiendo minuto a minuto y hay periodistas, igual que las autoridades, que están investigando las redes sociales.

El avión salió del aeropuerto de Casablanca.

Quiero subrayar que el aeropuerto de Casablanca es uno de los más seguros del mundo. Las cosas se aclararán de una manera o de otra.

¿Tenían sospechas de que algo así podía ocurrir, por ese grupo de Facebook que se investiga?

A través de su diario es que me informado de ello.

¿Qué opina de actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas?

No puedo opinar sobre eso, pero hay confianza en las autoridades.

Ha tenido contacto con los detenidos, les están brindando ayuda legal?

Tienen abogados de oficio, estamos pendientes por si se quieren poner en contacto con el consulado para actuar.

¿Por ahora no lo ha habido?

Hay un proceso judicial y no podemos interferir.

¿Sus familias han contactado con usted?

No.

DE TOULOUSE A BARCELONA Y AHORA MALLORCA Abdellah Bidoud (Azrou, 1964) es el cónsul general de Marruecos en Palma. Llegó en septiembre, procedente del Consulado de Barcelona, donde se desempeño dos años al frente de esa oficina consultar. Antes estuvo destinado en Toulouse. Pretende mantener un vínculo estrecho entre Balears y su país para desarrollar actividades que acerquen el archipiélago al Reino de Marruecos. No ha tenido aún la ocasión de presentarse a las autoridades isleñas. Tomó posesión de su puesto y disfrutó de unas vacaciones tras dos años sin descanso y a su regreso a Mallorca se ha encontrado con un hecho insólito que condena y lamenta. Está convencido de que la fuga de ciudadanos marroquíes en el aeropuerto no se repetirá. Sin conocer de momento a Francina Armengol, Bidoud parece recoger el guante de la primera valoración que hizo del suceso la presidenta balear. Precisamente fue ese su reclamo.



¿Qué opina sobre los delitos que se les imputan, entre ellos el de sedición, lo ve proporcionado? ¿Lo hicieron con premeditación?

En el momento que está la justicia de por medio prefiero quedarme en el lado de la neutralidad por mis funciones y no evaluar el proceso, por mi puesto diplomático.

¿Y cree que deben estar en prisión?

En función de la gravedad se toman las decisiones, no puedo cuestionar la autoridad.

¿Hay constancia en su gobierno de que exista o esté empezando una ruta de migración irregular vía Turquía al no requerirse visado para ingresar?

No se hace esa interpretación, no lo creo. Hay mucho turismo hacia Turquía, por motivos comerciales y con fines médicos. Los aviones vuelven llenos.

Se está señalando a ese vuelo como una patera aérea, ¿le parece una exageración?

Son personajes políticos.

Muchos de extrema derecha.

Tienen derecho en su país de calificarlo como quieran, es la democracia.

Esa es una respuesta muy diplomática.

Mi puesto en Balears exige un máximo de buen trabajo. Debemos todos trabajar para ver las buenas cosas que pueden ayudarnos a todos. Estamos en el sur, somos dos naciones vecinas, hermanas. Voy a empezar a contactar a las autoridades para trabajar juntos sobre proyectos muy importantes, con interés para los mallorquines y los marroquíes, en comercio, en la economía y en la cultura. Esto será un detalle en la historia, que no se volverá a repetir gracias a la justicia, hay que pasar a construir y recuperar la confianza.

¿Los partidos de extrema derecha han aprovechado, una vez más, para desatar sus discursos xenófobos. ¿Lo condena?

Es una forma de expresión que la ley permite, la democracia la incluye. No vamos a entrar a valorarlo ni a criticarlo públicamente.

¿Qué consecuencias tendría este suceso si las personas detenidas fueran remitidas a Marruecos?

Se seguiría el procedimiento habitual

¿Cree que estamos ante un hecho aislado?

Exactamente, es un hecho aislado. Va a ser el único.

Casi es un recién llegado. Vino al consulado de Palma desde el de Barcelona en septiembre. ¿Le ha dado tiempo a ponerse al día de las necesidades de esta oficina?

En cada puesto hay especificidades, es muy diferente el trabajo al de Barcelona. Aquí la comunidad está muy integrada, es trabajadora y eso hace que transcurra con mucha facilidad, de forma sencilla.

Qué diferencias encuentra entre la comunidad marroquí de Barcelona y la de Palma?

En primer lugar, en Barcelona es muy numerosa y condensada. En Palma las cosas son diferentes por las condiciones de trabajo de la comunidad.

¿Cuáles son sus necesidades en el consulado?

En primer lugar las relacionadas con la documentación, del estado civil, DNI, pasaportes. A veces vienen a tramitar asuntos administrativos como nacimientos, matrimonio. La gente puede casarse en el consulado. Hay dos oficiales para el acto del matrimonios y hay un juez en Madrid que da la forma legal al acto de acuerdo a la ley marroquí. Es importante señalar que todos los actos establecidos por la Administración española, como los ayuntamientos o los jueces, por ejemplo, son admitidos en el consulado, ya sean contratos o actos.

¿Sabe que sa Pobla es el municipio donde más población marroquí se concentra?

Sí, ya lo sabía.

¿Cómo evalúa su integración en Balears?

Antes fui cónsul general en Francia y he cubierto muchas misiones en Europa como responsable del ministerio de los asuntos de la comunidad marroquí en el extranjero, que existía hasta el año pasado. Esa labor me ha permitido comprobar que la comunidad marroquí se integra mucho con el trabajo, y de esa forma se hace arraigo en el país de acogida. Y el arraigo permite cosas muy buenas, con los valores de la cultura de origen se echan raíces, como un árbol, que da sus frutos en el ambiente del país de acogida, y eso se hereda, a diferencia de la asimilación. Una comunidad no puede integrarse de un día para otro.

En relación con esa integración en las islas, desde este curso académico los colegios ya imparten la religión islámica. En principio en dos centros, uno en Lloseta y otro ses Salines.

Desde mi punto de vista todas las cosas que permiten a un alma buscar y encontrar una forma de amar a la familia, a las personas que están a tu alrededor, sea una religión, una cultura o un curso es algo positivo. Lo peligroso es condenar los principios de una religión o de una cultura. Lo que compartimos tiene un valor añadido.

¿En Cataluña también se puede cursar religión islámica?

Sí, desde el año pasado la Generalitat lo puso en marcha en las escuelas catalanas para que la integración con sus principios se haga de manera fluida. Pienso que es algo muy positivo. Además, como sabe los derechos humanos permiten a las minorías beneficiarse de su cultura de origen, las administraciones tienen que favorecerlo.

¿Considera que debe extenderse a más centros docentes?

Antes de evaluarlo de manera numérica debemos esperar a que se haga una evaluación de acuerdo a los expertos, para ver cómo se puede mejorar. Únicamente los expertos pueden pronunciarse.

¿Cuántos ciudadanos marroquíes residen en Balears?

Casi 27.000.

Para el archipiélago se trata del grupo de población extranjera más numeroso. ¿Ese dato se refiere a los que cuentan con permiso de residencia?

Sí, me refiero a que está establecida de forma regular.

¿Y puede hacer una estimación de la irregular?

No, pero son pocos.