El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España "no se merece a esta derecha furibunda" que, a su juicio, existe en el Estado y ha criticado que se esté usando "cualquier desgracia para atacar" al Ejecutivo.

Sánchez ha participado este domingo en el acto de clausura del IX Congreso que los socialistas vascos han celebrado durante el fin de semana en Bilbao en el que se ha ratificado el nuevo liderazgo de Eneko Andueza quien sustituye a Idoia Mendia al frente de la Secretaría General.

En su intervención, ha destacado que, "menos mal" que están los socialistas "al frente de la nave" en la actual coyuntura" porque hoy hay una sociedad que mira "con más esperanza el futuro". "Es el único partido que nunca falla a España", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que, a pesar de lo que se está viendo estos días de aumento de la incidencia acumulada de la pandemia, se mira "con mayor esperanza el futuro que lo que se hacía hace un año".

"Si nos llegan a decir hace un año que estamos cómo estamos hoy probablemente no nos lo creeríamos. Hace un año no existían las vacunas, hace un año teníamos que confinar perimetralmente ciudades y territorios enteros hace un año, llevábamos a nuestros hijos a los colegios y no sabíamos si nos iban a llamar del centro educativo para tener que cerrar las escuelas y hace un año no sabíamos si podíamos volver a abrazar a nuestros padres, ha añadido.

Sánchez ha destacado que hoy el 89% de la población diana está vacunada en la actualidad con pauta completa y, por otra parte, más del 94% de los trabajadores que estaban en ERTE se han reincorporado a sus puestos de trabajo.

El presidente del Gobierno ha señalado que, pese al crecimiento de la incidencia acumulada de las últimas semanas, aunque "más baja que la media europea", España ha "demostrado" que se puede luchar contra el virus "con un arma fundamental que se llama responsabilidad. "Nos vacunamos y utilizamos la mascarilla por responsabilidad, por responsabilidad hacia la protección de nuestra propia salud y la de nuestras compatriotas", ha dicho.

Por tanto, ha indicado que la "lección" que se da desde España "a nosotros mismos y al mundo" es que se puede "vender el virus, con tres ingredientes, la mascarilla, la vacunación y la responsabilidad". "Es el gran ejemplo que demuestra España al mundo y que se demuestra también a sí misma", ha asegurado Sánchez, que se ha referido a esta pandemia como la "mayor calamidad de los últimos 100 años", con un virus, al que es "muy difícil de responder por parte de la política".

Sánchez ha manifestado que esta pandemia ha conllevado que "se multipliquen las emergencias económicas y sociales" y ha indicado que España desde la crisis financiera de 2009 "arrastra desigualdad" y es el "principal desafío".

El presidente ha señalado que esta crisis les ha hecho "más reconocibles como socialdemocracia" y ha indicado que, en los diferentes países, las opciones socialdemócratas son las que están revalidando mayorías y es porque la ciudadanía quería una respuesta "distinta a la crisis, eficaz en lo económico y equitativo en lo social".

Sánchez ha afirmado que, si la recuperación económica no llega a todos los territorios y sociedades, no se podrá "llamar una recuperación" y, por ello, su Gobierno apuesta por una recuperación "justa".

En este sentido, ha añadido que el PSOE gobierna para "subir el SMI, poner en marcha el IMV, por la igualdad de género, para proteger a trabajadores, autónomos y pymes y ensanchar derechos y libertades con la aprobación de leyes pioneras como la del 'sí es sí, la ley LGTBI o la ley de eutanasia".

"Y qué hace la oposición, la oposición dijo hace poco más de un año que íbamos a tardar 4 años en lograr el 70% de vacunación completa en nuestro país, lo hicimos en menos de un año, ahora dicen que España está en quiebra, tenemos 20 millones de trabajadores empleados, que no son los niveles de empleo previos a la pandemia, son los niveles previos a la crisis financiera del año 2008", ha agregado.

"Oposición gris"

A su juicio, lo que trata la oposición es de "dibujar una España a su imagen y semejanza, triste, gris, sin ideas en quiebra" pero ha afirmado que "se equivocan porque el presente y el futuro de España se escribe con las palabras vacunación, recuperación y avances sociales".

En este sentido, ha aludido a su postura en contra del SMI, del IMV y de todas las leyes que propone el Gobierno como la prevista Ley de Vivienda, que "van a recurrir ante el TC sin conocerla".

"Derecha furibunda"

"España no se merece a esta derecha furibunda pero tampoco esta derecha furibunda se merece a España", ha agregado. En este sentido, tras destacar el "ascensor social" que siempre activan los socialistas cuando están en el Gobierno, ha afirmado que, "cuando uno ve lo que hay alrededor de la socialdemocracia, es páramo". Por ello, ha afirmado que la socialdemocracia "no es que esté más viva que nunca, es que es más necesaria que nunca".

Sánchez ha indicado que, cuando hay "transformaciones, modernizaciones y avances sociales en derechos y libertades" es cuando surge la reacción y se está viendo en el sistema político español y "con algunos partidos políticos que dicen las cosas que dicen sobre la igualdad de género, que dicen las cosas que dicen sobre el cambio climático"

"Pero nosotros, contundentes, determinados mirando hacia adelante y logrando esos avances y esas conquistas que siempre vienen en España de la mano del Partido Socialista. Nosotros no tenemos que mirar hacia atrás y hacia los lados, tenemos que mirar hacia delante porque cuando gobierna el PSOE, España avanza", ha asegurado.

Pedro Sánchez ha reiterado sus críticas a la oposición a la que ha acusado de "utilizar cualquier tipo de desgracia para atacar al Gobierno socialista", en referencia a la pandemia.

Sánchez ha señalado que el Gobierno practica la voluntad de diálogo y acuerdo con el diferente y lo ha tratado de extender a las fuerzas políticas que han querido "entenderse" con el Ejecutivo y también a los gobiernos autonómicos. En este sentido, ha reivindicado el "buen hacer" de las autonomías en la crisis del Covid y la cogobernanza, a la vez que ha recordado que habrá una conferencia de presidentes cada seis meses.

Asimismo, Sánchez, que ha aprovechado su presencia en Euskadi para visitar una empresa vasca pionera en biomedicina, ha indicado que se van a concentrar transformaciones y la clave es que "la transición ecológica y la transición digital se haga con valores socialdemócratas de justicia social y territorial".

Por otra parte, ha valorado el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones y ha dicho que a diferencia del PP que defendía un recorte del 20% o 30% para garantizar el sistema, el actual Ejecutivo va a "llenar la hucha que ellos vaciaron" mediante un "mínimo esfuerzo" en la cotización a la Seguridad Social "sin menoscabo de la competitividad laboral del país".

"Damos una respuesta equitativa y eficaz a la crisis", ha destacado, para añadir que el neoliberalismo "cronifica las desigualdades y problemas", tal y como, a su juicio, se vio en la recuperación de la crisis de 2008 que fue "lenta, desigual con mucha corrupción" y ahora es "mucho más acelerada, justa y con absoluta transparencia y decencia".