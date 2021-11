"Tras estar a punto de morir, ahora me siento una mujer libre"

No tiene miedo a dar la cara, "porque yo no he cometido ningún delito", argumenta. María Tatiana Dueñas Núñez es una santacrucera de mediana edad. Vivió una auténtica pesadilla durante ocho años, por los celos y el comportamiento enfermizo de su expareja. No podía ducharse cuando le apetecía, ni tardar un poco más de la cuenta al ir a comprar "porque estaba con otro hombre". "Dudar de ti misma, de lo que has hecho, porque lo dice otra persona, es lo peor», dice. "Yo me veía loca, en el Febles Campos, dándome golpes contra una pared", aclara. Ante el hombre que la intentó matar tenía que "pedir perdón por cosas que no había hecho, ni que habían pasado, pero debía llorar y decir lo que él quería oír para que se calmara", cuenta Tatiana. Lo define como un maltratador y un psicópata. Por eso, hoy cree que su decisión fue la correcta: no denunció, le dijo que quería separarse y él la apuñaló y cortó el cuello hasta casi matarla. Pero salvó la vida. "¿Cómo te sientes hoy, más fuerte o más vulnerable que antes?» es la pregunta. Y la respuesta: "Más que vulnerable o fuerte, me siento una mujer libre".