El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cree que "tiene mucho mérito lo que ha hecho en unas circunstancias muy difíciles" la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y está convencido de que "la sangre no llegará al río" en la pugna con el actual líder de los populares, Pablo Casado.

Es más, está seguro de que el PP ganará las próximas elecciones y que va a gobernar, con lo que tendrá que "hacer un esfuerzo para volver a unir a un país que otros han dividido. Y ese proyecto, bien explicado, lo van a aceptar todos: los que no te han votado y los que sí", ha añadido en una entrevista en el diario El Mundo.

Porque, según Rajoy, "El gran problema en España es que el PSOE ha roto con la reconciliación nacional, con el gran acuerdo del 1977", y si ahora lo que se pretende es "jugar otra vez a la división", con él no van a poder contar: "La historia demuestra que con acuerdos los países avanzan, y también que cuando se reparten bofetadas caen para todos. Y el que lo paga es el país", advierte.

Sobre el desencuentro entre Casado y Ayuso ha vaticinado que "la sangre no llegará al río"; de la presidenta madrileña considera además que "tiene mucho mérito lo que ha hecho en circunstancias muy difíciles".

"A mí con (Esperanza) Aguirre (expresidenta madrileña) -ha añadido- no me pasaba nada. Nunca he hablado de este asunto y sobre esto no tengo nada que decir. Yo he tenido que tomar muchas decisiones y ahora les toca a otros, y lo que se espera de mí es que esté callado", zanja.

"Le dije al rey emérito que lo sentía mucho"

El próximo 1 de diciembre, Rajoy publicará 'Política para adultos', en el que, entre otros argumentos, rememora la marcha de don Juan Carlos de España, que a él le sorprendió "muchísimo", según reconoce en el libro del que el diario ABC publica este domingo un adelanto.

Rajoy habló con el rey emérito el mismo día de su marcha en agosto de 2020, que justificó en que "era la mejor manera de ayudar a su hijo y evitarle problemas".

"Le dije que lo sentía mucho y desde luego, si todavía hubiera estado al frente del Gobierno, le hubiera desaconsejado rotundamente dejar el país", escribe Rajoy, quien asegura que la versión que le dio entonces Don Juan Carlos es que "su decisión era temporal, que él creía que en unos meses la situación se habría calmado y podría regresar pronto".

"Muchas personas han sido víctimas en España de juicios paralelos. Puede que el de Don Juan Carlos sea uno de los casos más injustos a los que hemos asistido en los últimos años", censura Rajoy, quien no acaba de entender "a qué responde ese alejamiento ni qué ventajas aporta al conjunto de la sociedad", cuando el rey emérito debería "poder disfrutar de los últimos años de su vida en el país al que tanto sirvió".