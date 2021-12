El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz compareció en la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados teniendo muy presente que está imputado en la Audiencia Nacional en la pieza del mismo nombre del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales y el principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo. No se negó a declarar, pero verbalizó todo lo que le pudiera exculpar. Eso sí, también se cuidó de hacerlo con las únicas personas que como ministro le podían haber dado instrucciones para proteger al PP: el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la que era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Y si en algún recurso en la Audiencia Nacional dijo que si ella estaba fuera de la investigación judicial, él también debería de estarlo con más razón, admitió: "Yo no acuso a nadie; yo me estoy defendiendo". Algo después negó tajantemente que ni Rajoy ni Cospedal le hubieran dado instrucciones para usar el Ministerio del Interior para proteger el partido de los casos de corrupción que sufría, como Púnica, Lezo o Gürtel. Tampoco lo habría permitido, aseveró y añadió que "bajo su conocimiento" Cospedal no tuvo ascendente alguno en la policía, como ha parecido trasladarse en los audios intervenidos a Villarejo.

Por los directores generales

Fernández Díaz, no obstante, negó conocer que durante su mandato hubiera habido alguna operación de nombre Kitchen o de los hechos que se le atribuyen: el espionaje al que era tesorero del PP Luis Bárcenas. Previamente había asegurado que, pese a lo que dijo el que fue director general de la Policía durante su mandato, Ignacio Cosidó, fue a petición de este por lo que nombró número dos de la policía a Eugenio Pino, al que no conocía de nada.

Aseguró que fue el antecesor de Cosidó, Juan Cotino, quien le habló por primera vez de Villarejo. Le explicó que "había un comisario en el Ministerio del interior que durante su mandato como director general había prestado servicios importantes y que sería bueno que lo conociera". Por eso, explicó, le dijo a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado que hablará con él. Sostuvo que con Villarejo él solo cruzó "dos palabras en cinco años, gracias a Dios".