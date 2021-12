El presunto asesino machista de Cristina, la joven de 30 años cuyo cadáver fue encontrado el pasado 4 de noviembre cosido a cuchilladas en un ático de la calle Conde de Altea de València, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV en su edición digital, ya se encuentra en la unidad de Enfermería del centro penitenciario de Picassent tras ser trasladado ayer por la tarde desde el Hospital General de València, donde ha permanecido ingresado una semana después de que la jueza de Violencia sobre la Mujer acordara su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, el pasado lunes 6 de diciembre.

Alberto L. H., el abogado de 35 años detenido como presunto autor del asesinato de su pareja, deberá comparecer el próximo miércoles ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de València, que instruye la causa, para que dicho juzgado ratifique —que sería lo más normal— o no, la medida cautelar adoptada por la jueza que estaba de guardia el día que la comisión judicial se desplazó al Hospital Doctor Peset de València a tomarle declaración. Dicha comparecencia podría realizarse por videoconferencia desde el centro penitenciario para no tener que trasladar al presunto asesino, todavía convaleciente por las lesiones que sufrió en las extremidades inferiores tras caer por el deslunado de la finca cuando presuntamente trataba de huir del escenario del crimen en busca de una supuesta coartada.

De hecho, es por este motivo por el que se ha retrasado su traslado a prisión una semana, hasta que ha sido intervenido quirúrgicamente de la fractura ósea en una pierna. Una vez operado y superados los primeros días, los médicos autorizaron su traslado, que se materializó ayer a las seis de la tardeen una ambulancia, bajo custodia de la Guardia Civil, hasta el centro penitenciario de Picassent.

Por el momento, el presunto asesino no ha querido dar explicación alguna sobre lo ocurrido, ni ante el grupo de Homicidios de la Policía Nacional ni ante el juzgado de violencia sobre la mujer, tras acogerse a su derecho a no declarar. En los próximos días tendrá que ser explorado por dos forenses expertos en Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal, quienes deberán valorar el grado de imputabilidad del detenido y si tenía afectadas sus capacidades en el momento de acuchillar presuntamente a su pareja, en cuyo cuerpo los forenses contabilizaron más de una treintena de lesiones infligidas con al menos tres armas.

También se está a la espera de los resultados biológicos del análisis de sangre realizado al sospechoso, por si hubiera consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. No obstante, como esta prueba se le realizó una vez hallado el cadáver de su víctima —más de 24 horas después de presuntamente cometer el crimen— no se podrá establecer el grado de afectación de la droga en el momento de los hechos , pero sí el hecho de si es consumidor habitual o no de cocaína.