Jaume Giró: "Me sentaré a negociar la financiación pero aspiro a la soberanía"

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, está exultante tras el acuerdo alcanzado sobre los presupuestos de la Generalitat para 2022, que presentará el próximo jueves. Sostiene que la dinámica de los partidos "es una y la de los gobiernos, otra" y que se pacta con quien se puede. Imagina el camino hacia la independencia forzando al Estado a un referéndum vinculante.

Una Moleskine del Barça y una copia encuadernada de los acuerdos del Govern. Estos objetos coronaban la mesa del despacho de Giró el viernes, un día después de que el president, Pere Aragonès, y Jéssica Albiach sellaran los presupuestos de 2022. Un exultante Giró defenderá estas cuentas públicas en el Parlament el próximo jueves.

El Banco de España acaba de rebajar las previsiones de crecimiento del PIB del 6,3% al 4,5% para 2021. ¿Teme también un enfriamiento de la economía?

La crisis de las materias primas, la inflación y la propia pandemia, que hace dos meses creíamos que estaba superada y no ha sido así, generan tensiones que restan confianza en la recuperación de la economía. Esas dudas afectarán tanto al PIB español como al catalán. En nuestro caso esperamos crecer en torno al 6%, algo menos del 6,4% que esperábamos. Nadie tiene una bola de cristal, pero creo que habrá una revisión a la baja de la mayoría de las economías europeas.

Cita la inflación, que supera el 5% y es la más alta en casi 30 años. ¿Cree que será temporal o durará?

Es difícil de saber. Confío en que irá a la baja poco a poco, en dos o tres meses, porque no hay razones objetivas poderosas en sentido contrario. Las tensiones geopolíticas en torno a la energía en el norte de África y en Rusia van camino de resolverse, igual que los problemas de las materias primas. Si es así, en febrero o marzo volveremos a lo que estábamos acostumbrados.

Estados Unidos ya apunta a subidas de tipos en 2022. El BCE no, pero en breve retira programas de estímulo a la economía.

Sí y hay que estar muy pendiente, porque España colocaba casi toda su deuda gratis en el BCE. A partir de mayo o junio, tendrá que ir al mercado y financiarse a precios más caros. Si la pandemia no se resuelve pronto, habrá más gasto social, como le dije a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Se lo volveré a decir antes de que acabe el año. Todas las comunidades necesitamos fondos covid extraordinarios.

En este contexto, el Govern acaba de sellar sus presupuestos de 2022. ¿Satisfecho?

Sí. El 23 de diciembre será un día histórico para Cataluña. Desde 2010 no salían adelante unas cuentas públicas a final de año que entren en vigor el 1 enero. Y en los últimos nueve años, se han prorrogado los presupuestos cinco veces. Los nuestros llegan a tiempo. Además, son expansivos y sociales porque tenemos muchas necesidades y han crecido las desigualdades. También velan por la recuperación de la economía al dar estímulos a empresas y familias. Y a la vez son responsables. No estiramos el brazo más que la manga. Desde la ortodoxia financiera controlamos la deuda pública de la Generalitat.

Para financiar ese gasto, ¿confía sobre todo en los fondos europeos, el mayor techo de déficit fiscal -el 0,6%- y los impuestos?

Así es. Los fondos europeos, sobre todo, serán clave, pese a que Catalunya solo recibe el 5% del dinero que llega a España y el 12% del que se reparte a las comunidades autónomas.Merecemos llegar al 19% por peso en el PIB. Pero hay un Estado hipercentralizado y una hipercapital, Madrid. Con la financiación autonómica, lo mismo.

¿Cómo valora la última propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el modelo de financiación?

Nos enviaron una propuesta de 200 páginas, sin ninguna mención a que el Estado vaya a dar más dinero para los servicios que pagan las comunidades autónomas. No aparecen más recursos para repartir y eso es una mala señal. Tampoco existe más capacidad tributaria. Solo se presenta una variable que determinará el reparto de los recursos a las comunidades autónomas, la población ajustada, cuyo cálculo se apoya en parámetros como el envejecimiento o la pirámide de edad. El documento descarta explícitamente algunas variables para este cálculo que casualmente son las que podrían interesar a Cataluña, como la paridad del poder adquisitivo real, el coste de la vida y de los servicios. Tampoco contempla la orografía, como si todo fuera una meseta. En mi opinión, solo quieren crear polémica entre las comunidades autónomas. No entraremos ahí.

¿Pero se sentará a negociar?

Cataluña está justa de recursos y tiene unas necesidades enormes. Siempre estoy abierto a escuchar y si hay que sentarse en una mesa, lo haré, siempre que haya una propuesta razonable y que sea para mejorar la situación. Aspiramos a la plena soberanía.

Acaba de aprobar una rebaja del IRPF a las rentas más bajas.

El Tribunal Constitucional tumbó una rebaja fiscal para las rentas inferiores a 12.450 euros y para revertir esa sentencia hemos creado dos nuevos tramos de renta. Hemos aplicado la rebaja para el 80% de los contribuyentes, los que ganan hasta 35.000 euros. Otros, en cambio, pueden tener una subida de 38 a 58 euros al año. Cuando uno cobra 90.000 euros, esto solo es un ajuste técnico. Una subida es lo que me pedían la CUP y los ‘comuns’. La CUP también quería patrimonio y sucesiones. Y se ha dicho que no.

Entonces en patrimonio y sucesiones, ninguna subida…

Claro que no. El patrimonio, a medida que se reactive la economía, intentaremos rebajarlo.

Escuchándole hablar de negociar la financiación autonómica y satisfecho por un presupuesto pactado con un partido no independentista, una parte del independentismo dirá que usted hace autonomismo.

Algunos que creen que soy autonomista no harían ni renunciarían a lo que yo he renunciado. Sirvo al país en un Govern independentista. No es algo puramente emocional, es también racional.

¿Cómo se imagina que se conseguirá la independencia?

Me imagino que al final podremos forzar al Estado a que haya un referéndum vinculante para votar de forma democrática. Hay un mandato del 1-O que no ha podido salir adelante por, entre otras razones, la represión y la persecución económica.

Hace un año y medio se aprobaron los presupuestos de Quim Torra con el apoyo de los ‘comuns’, y con el agradecimiento de Junts a los ‘comuns’. Ahora se vuelve a pactar el presupuesto con los ‘comuns’ pero Junts sostiene que es un fracaso, que se debería haber negociado más con la CUP.

Les puedo asegurar que el Govern y la inmensa mayoría de Junts están encantados con unos presupuestos a tiempo. Al final se aprueban con quien uno puede…

No lo parecía, hace dos semanas, escuchando a Junts…

La dinámica de los partidos es una y la de los gobiernos, otra.