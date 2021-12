El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha autorizado la medida sanitaria acordada por orden del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, de 28 de diciembre de 2021, en la que se pretendía establecer el denominado toque de queda para las noches del 31 de diciembre de 2021, 1 de enero y 5 de enero de 2022 en las islas que estén en los niveles 2 (entre las 2.00 y 6.00 horas), 3 y 4 (de 1.00 a 6.00 horas) de alerta por coronavirus para frenar la preocupante expansión del coronavirus en el Archipiélago.

Los argumentos esgrimidos por los tres magistrados de la Sala de lo Contenciosos Administrativo, que han votado de forma unánime a la no autorización de la limitación de la movilidad nocturna para las citadas tres noches festivas en Canarias, se sustancian en que lo que plantea el Gobierno de Canarias para limitar la movilidad nocturna de las personas "supone una limitación de los derechos fundamentales" de los ciudadanos. Además, sostienen que "existen dudas sobre la idoneidad de la aplicación de esta medida" después de la sentencia del Tribunal Constitucional en referencia a la desautorización de la aplicación el estado de alarma, situación de estado de alarma que ahora no está en vigor, y porque las medidas que el Gobierno de Canarias pretendía que fueran avaladas por el alto tribunal canario "no son proporcionales porque afectan a todo el mundo".

Contra el fallo del TSJC cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en un plazo de tres días.

La medida que pretendía implantar el Ejecutivo regional la noches del 31 de enero y 1 y 5 de enero permitirían excepciones, como la salida para comprar medicamentos, acudir a un centro sanitario, ir a trabajar o a cuidar de un mayor o un menor, así como el traslado al domicilio habitual tras terminar de cenar.