Miquel Iceta: "El Bono Joven incluirá videojuegos y no incluirá toros"

¿El Bono Cultural Joven incluirá los videojuegos?

Sí. Nuestra intención es hacer a finales de enero el decreto por el que se regule con precisión el contenido en el que podrá gastarse el Bono Cultural. La idea es que los videojuegos puedan pagarse con él. Pero no quisiéramos que nadie se gastara el bono en solo una cosa. Por lo tanto los productos digitales van a tener un tope, como lo van a tener las suscripciones a plataformas o a medios de comunicación. El abanico de productos culturales a los que se va a poder dedicar será muy grande.

¿A los toros?

No. Ni toros ni diseño ni moda ni gastronomía. Afortunadamente la noción de cultura es muy amplia y muy personal. Lo que hemos hecho es utilizar como guía las cuentas de la cultura que elabora cada año el ministerio en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. Lo que allí se contempla como cultura es por regla general lo que el Bono Cultural Joven va a cubrir.

¿Por qué lo han fijado para los 18 años?

Es el modelo italiano y francés, pero nuestro motivo es que a los 18 años uno se incorpora con todos los derechos a la ciudadanía, y qué mejor que hacerlo con un chute de cultura. Esperamos que a lo largo de 2022 se produzca un renacimiento tras la pandemia, y el bono será una ayuda más a ello.

¿Por qué son tan reticentes los gobiernos de España ya no a pedir disculpas por la colonización de América, sino a admitir grandes desastres?

Curiosamente en la época contemporánea al descubrimiento de América existían autores españoles críticos como Bartolomé de las Casas, y eso tenía mucho más mérito que ser crítico ahora. Soy partidario de una lectura crítica de la historia siempre. Ahora, no para borrarla. De lo que no estamos a tiempo es de decirle a Colón que se dé la vuelta. Estoy a favor de admitir que en el descubrimiento y la colonización de América hubo episodios detestables, ¿por qué no?, pero también de celebrar muchos otros aspectos de nuestra relación con América.

¿Cuáles son su película, su libro y su disco de 2021?

Película, 'Maixabel'. Superado el conflicto vasco, todavía quedan historias por conocer y contar. Libro... soy más de relecturas. A raíz de la serie 'Los Durrell', he releído la trilogía de Gerald Durrell formada por 'Mi familia y otros animales', 'Bichos y demás parientes' y 'El jardín de los dioses'. Disco... Debo decir que sigo en la época en la que disfrutaba como un loco de la música y el baile, y de eso hace mucho tiempo. Sigo con Gloria Gaynor, Donna Summer, Marvin Gaye...