Juan García Gallardo. Es el nombre del candidato de Vox para las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el 13 de febrero; un abogado que suele utilizar sus redes sociales para publicar contenidos contra el feminismo, la inmigración, la homosexualidad o el PP, partido al que su padre, letrado, defendió en diferentes causas de corrupción.

"Me parece una gran idea recuperar a Raul para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones" es uno de los mensajes que llegó a publicar en su cuenta de Twitter y que, tras conocerse este sábado su candidatura para los comicios, ha borrado de inmediato.

Contra el PP, Gallardo ha arremetido con un mensaje con el que respondía a un tuit del presidente del partido, Pablo Casado, en el que afirmaba que "los hijos sí son de los padres y no del Estado". "Ojalá tú hubieras aprovechado mejor las oportunidades académicas que te dieron tus padres en lugar de dedicarte a colocar las sillas en los mítines del PP", escribió en diciembre de 2020 el abogado en sus redes, donde también cargó contra el secretario general del partido, Teodoro García Egea, a quien recomendó "no hacer el ridículo" y no hablar de populismo "cuando el PP es populista como el que más".

Mensajes homófobos

Además de esto, el candidato de Vox ha compartido en su cuenta de Twitter mensajes homófobos en los que aseguraba que para él "no es lo mismo un matrimonio que un mal llamado 'matrimonio homosexual'".

También ha criticado en sus redes sociales el feminismo, llegando a tildar de "ridiculez" el hecho de defender la igualdad entre hombres y mujeres.

Ante la cercanía de los comicios y tras conocerse que será él quien opte a la presidencia de la Junta de Castilla y León, el abogado ha retirado todos estos mensajes de sus redes sociales.