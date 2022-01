'No a la guerra'. Unidas Podemos ha recuperado el lema que clamó gran parte del mundo en 2003 ante la invasión de Irak por Estados Unidos, pero esta vez para denunciar la intervención de España en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciara que España participará en un posible despliegue aéreo de la OTAN en Bulgaria, varios dirigentes morados han asegurado que se trata de "un grave error". Los ministros de Unidas Podemos se mantienen en silencio.

Con el estilo que le suele caracterizas en Twitter, el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha publicado un mensaje en letras mayúsculas: "NO A LA GUERRA". El dirigente morado ha rechazado que se plantee la situación como una disyuntiva entre quién está más cerca de la OTAN o de Rusia. "Se trata de quién está más cerca de la paz y quién está más cerca de la guerra. No engañasteis a nuestro pueblo la última vez y tampoco lo conseguiréis ahora", ha sentenciado, recordando la segunda invasión de Irak.

El coportavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, también ha recordado el lema que se coreó en las protestas de 2003, aunque para avisar al PSOE de que España "es el país del no a la guerra" y que quien se apartar de ese camino comete un "error muy grave". Hecha la advertencia, ha pedido a los socialistas que "piensen bien los pasos a dar". "Desde Unidas Podemos tenemos muy claro esta posición y creemos que un Gobierno progresista no podría permitirse en ningún caso actitudes como, por ejemplo, la que tuvo el señor (José María) Aznar en 2003", ha sentenciado. La vía, ha dicho, debe ser la de "desescalar" la tensión y "no militalizarla".

Buscar la paz

"Empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe: subirán el gas, el petróleo, la inflación...", ha apuntado el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, en Twitter. Al igual que Fernández, ha pedido "desescalar el conflicto" y "dar garantías de paz para las partes".

Empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe: subirán el gas,el petróleo, la inflación...



En el mismo sentido se ha expresado la eurodiputada de Unidas Podemos y secretaria de Internacional de los morados, Idoia Villanueva, al sostener que "alentar la escalada" es un "grave error que nos lleva al desastre". "Basta de seguidismo acrítico y temerario. Diálogo, distensión y autonomía estratégica es el único camino para garantizar La Paz", ha sentenciado.

La responsabilidad del presidente

Ante las críticas de Unidas Podemos, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no ha tardado en recordar a sus socios que la política exterior la fija Pedro Sánchez. Así quedó pactado en el acuerdo de coalición. "En estos momentos de tanta tensión en el mundo por el COVID y por la situación tan crítica que se vive en Ucrania, España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles", ha dicho en un desayuno informativo este viernes.