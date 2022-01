La situación de los menores migrantes no acompañados vuelve a ser "insostenible"

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, vuelve a solicitar la implicación del Gobierno estatal y de otras comunidades autónomas para hacer frente al creciente fenómeno de la llegada de migrantes menores de edad no acompañados o en situación de desamparo familiar. Santana (Podemos) advierte de que no se trata de un problema de falta de solidaridad del Ejecutivo de las Islas con estas personas, sino de carencia de suficiente "corresponsabilidad" para que esta realidad no afecte solo al Archipiélago. Es decir, demanda que dichos adolescentes sean distribuidos de manera adecuada por otras comunidades del país.

La consejera decidió esta tarde expresar su preocupación por el asunto en su cuenta personal de Twitter y, por ahora, declina efectuar más declaraciones acerca de este fenómeno. El motivo de su reivindicación es que, en las tres primeras semanas del 2022, más de cien menores no acompañados o en situación de desamparo familiar han llegado a Canarias de manera irregular y por vía marítima desde la costa noroccidental africana. La consejera expresa en su mensaje en la citada red social que: "en lo que llevamos de año, más de 100 menores han llegado a Canarias en situación de desamparo familiar". Aclara lo siguiente: "seguimos garantizándoles la mejor atención, pero esta situación es insostenible". Para advertir de que "Canarias no puede atender sola esta emergencia!!". Y, para evitar interpretaciones erróneas, matiza que "no es cuestión de solidaridad, sino de corresponsabilidad". Hasta ahora, la derivación de menores migrantes en situación irregular y en desamparo familiar se ha llevado a cabo, pero, a tenor de las manifestaciones de Santana, en una cantidad insuficiente respecto a las llegadas que se producen al Archipiélago. Desde el año 2021 hasta el pasado domingo, a la Península se habían trasladado 208 adolescentes no acompañados. De forma concreta, Cataluña ha recibido 45; Castilla y León, 25; Extremadura, 25; Aragón, 20; Cantabria, 20; Valencia, 18; Asturias, 16; Galicia, 15; Navarra, 15; Castilla-La Mancha, 6, y Madrid, 5. Sin embargo, en estos momentos, en los centros habilitados por el Gobierno de Canarias para estos adolescentes había, al menos hasta el pasado 17 de enero, 2.671 menores en desamparo familiar. Todos ellos están bajo la tutela del Ejecutivo autónomo, que se ocupa, entre otras cosas, de garantizar su educación e integración en la sociedad de las islas.