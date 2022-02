Los portavoces de ERC, PNV y EH Bildu han realizado este viernes una serie de declaraciones que apuntan a no cerrar la puerta y a continuar dialogando con el Gobierno para reconstruir el bloque de la investidura. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que el voto telemático "va a misa" tras la equivocación del diputado del PP en su votación y ha instado al Gobierno a "seguir hablando desde hoy" a pesar de que su formación votara en contra de la convalidación de la reforma laboral en la Cámara Baja, que finalmente salió adelante de forma ajustada con 175 votos a favor y 174 en contra, y gracias a esta equivocación del parlamentario 'popular'.

Rufián ha sostenido que todos los grupos parlamentarios en algún momento se han equivocado en el voto. "El voto telemático dificulta las cosas, es fruto de toda esta situación, pero va a misa. No se puede cambiar", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que es "normal" que el PP haya intentado cambiar el voto.

"Es el precio a pagar de sustentar todo esto en un partido que no es la primera vez que traiciona pactos, como UPN. Ya le pasó a Zapatero en unos presupuestos", ha enfatizado Rufián, que cree que hubiera sido "más sencillo hacerlo por la vía de la mayoría de izquierdas".

Asimismo, ha asegurado que no hay ningún tipo de connotación personal en el sentido del voto de ERC y, preguntado acerca de la ruptura de las relaciones con el Gobierno, ha señalado que "romper es una palabra muy gruesa" y que, simplemente, "las negociaciones han salido mal".

"La posición inexplicable no es la nuestra", ha sostenido el diputado de ERC, al tiempo que ha apostillado que las "preguntas son para ellos" y no para su formación. Asimismo, ha destacado que "hay que seguir hablando" a partir de ahí porque son "muy conscientes de cuál es la alternativa". "Es nuestro trabajo, no creo que haya otra colectivo que diga que como no ha salido bien esto, ya nunca más", ha apostillado.

Esteban: "El Gobierno deberá esforzarse"

Por su parte, El portavoz del PNV Aitor Esteban ha señalado que "se ha dado una circunstancia poco típica" y el Gobierno "tendrá que esforzarse en las próximas semanas para ir reconstruyendo una mayoría que le permita seguir adelante".

En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban ha sostenido que el recurso anunciado por el PP por el voto telemático a favor de uno de sus diputados tendrá un recorrido "escaso", ya que cree que "no fue un error informático sino humano".

Respecto a la mayoría que apoyó la reforma, Esteban ha considerado que fue "puntual", pero ha avisado al Ejecutivo de que "tiene que hablar e intentar discutir los acuerdos, porque no existe una mayoría suficiente entre PSOE y Podemos".

El portavoz jeltzale ha afirmado que hay que ver "los movimientos que pueda dar el Gobierno en las próximas semanas" pero ha remarcado que la reforma laboral "no formaba parte de los acuerdos de investidura".

Ha señalado que existen "retos importantes" en la legislatura como la ley audiovisual, la ley de vivienda, medidas anunciadas en el ámbito sanitario y de asistencia social que "pueden tener problemas competenciales".

Otegi apela a rehacer el bloque de investidura

También se ha pronunciado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha defendido la necesidad de "rehacer" el bloque de investidura, aunque "todo el mundo ha sufrido heridas en el trance" de la aprobación de la reforma laboral, "no solo para" frenar a la derecha sino para "hacer realmente políticas de izquierdas".

"Hay una alternativa a la derecha y la extrema derecha", pero hay que articular proyectos de izquierdas, ha señalado en una rueda de prensa en la sede de EH Bildu en San sebastián el coordinador general de la coalición soberanista que ha asegurado que su formación estará "en disposición" para lograr esos acuerdos.

"Ayer se equivocaron algunos en pensar que la izquierda plurinacional tiene que votar sí a todo porque la alternativa es peor. Eso ha concluido y es lo que algunos deben aprender", ha indicado.

Otegi se ha preguntado por qué no se ha derogado la reforma laboral de Mariano Rajoy, un asunto que es un "compromiso electoral y forma parte del programa de Gobierno, si existía, en teoría, una mayoría para hacerlo", y ha señalado que "esto deberían explicarlo quienes" lo han hecho.

Ha recordado que la "mayoría sindical vasca y las fuerzas independentistas" llevaron a cabo varias huelgas generales contra dicha reforma, "fundamentalmente porque abarataba el despido".

Cuando la derecha gobierna, lo hace "sin complejos", pero cuando es la izquierda "mira de reojo a todo el mundo y hace cosas que no satisfacen ni siquiera sus promesas electorales", ha indicado.

El bloque de investidura "no se puede sustentar solo" en la estrategia de impedir que la derecha y la extrema derecha lleguen al Gobierno sino que "además de eso tiene que forjar acuerdos entre todos para transformar democráticamente el país" y "hay que hacerlo de mutuo acuerdo y sin complejos", ha concluido.