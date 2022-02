Alfonso Fernández Mañueco es el candidato preferido por el 25,2% de los encuestados para convertirse en el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Registra mejores datos entre los hombres —27,9% de preferencia— que entre las mujeres —22,7—; más notoriedad en los votantes de edades más avanzadas —mayores de sesenta— que entre los jóvenes y una mayor aceptación en los pequeños núcleos rurales que en las grandes ciudades de la comunidad autónoma. Así se desprende de la encuesta de Gesop encargada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para las próximas elecciones en Castilla y León.

La segunda posición en la lista generada por la pregunta “¿A quién prefiere como próximo presidente de Castilla y León?” la ocupa el socialista Luis Tudanca, mencionado por el 17,9% de los encuestados por Gesop. Al contrario que Mañueco, Tudanca tiene más respaldo entre las mujeres y en las ciudades. También es preferido por los electores más veteranos en lugar de por los más jóvenes.

Y en tercer lugar aparece... nadie. Algo más del quince por ciento de los encuestados, el 15,3% concretamente, asegura que no quiere como presidente a ninguno de los candidatos de las cinco principales formaciones políticas (PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox). Tampoco son pocos los que contestan a la pregunta con un “no sabe / no contesta”. El 26,8% del total concretamente. Los representantes de las opciones políticas minoritarias no reciben gran respaldo cuando se pregunta a los electores por sus preferencias presidenciales. Francisco Igea solo es nombrado por el 6,3% de los encuestados, Juan García Gallardo por el 4,1 y Pablo Fernández por apenas el 3,9.

Por lo que refiere al grado de conocimiento de los candidatos, el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León es el más reconocido por los electores. El 92,2% de los encuestados sabe identificarlo (llama la atención que el ocho por ciento de los ciudadanos de la comunidad no conozca el nombre del presidente de la Junta). Francisco Igea, líder de Ciudadanos y exvicepresidente, es el segundo líder con más grado de reconocimiento, por encima del socialista Luis Tudanca. Un 84,9% de los encuestados conoce a Igea y un 81,4% sabe identificar a Tudanca. Sin duda el papel que el líder de Ciudadanos ha jugado durante la pandemia, siendo un personaje muy visible para todos los ciudadanos, juega a su favor cuando se trata de evaluar estas cuestiones. Algo más de la mitad de los encuestados reconoce a Pablo Fernández, líder de Unidas Podemos. Solo el 35% sabe identificar a Juan García Gallardo, el líder de la formación de ultraderecha Vox, cuya candidatura fue anunciada semanas después de la convocatoria electoral.

Por lo que refiere a la valoración de líderes, todos suspenden, aunque con diferencias. Mañueco es el mejor valorado, con un 4,8 de nota media para los electores. Igea, con un 4,6 de media, empata con el socialista Luis Tudanca. Juan García Gallardo, pese a ser desconocido por una gran parte del electorado, cosecha en la valoración una mejor nota que el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández. No hay, pese a todo, grandes diferencias. 4,3 frente a un 4,0 del candidato morado.

Igea, el único que no es capaz de aprobar entre su electorado

Las valoraciones de líderes dejan un panorama muy diferente cuando se pregunta a los seguidores de su partido y a los del contrario. Así, es habitual que los líderes políticos registren amplios respaldos en su “parroquia” y suspensos en el resto. Es el caso de todos los líderes salvo de Francisco Igea. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León es evaluado con un 4,9 entre las personas que votarán a su formación, una circunstancia sin duda llamativa. Suspende también Igea cuando se pregunta a los votantes del resto de formaciones. Por lo que refiere al resto de candidatos, Mañueco es evaluado con un 6,7 entre los votantes del PP, Tudanca con un 6,3 entre los votantes del PSOE y Pablo Fernández con un 6,1 entre los de Unidas Podemos. El que más contentos tiene a los suyos es Juan García Gallardo, de Vox, que es evaluado con un 6,8 entre sus votantes.