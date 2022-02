Visto cómo se desarrolló la resaca de las elecciones del 13-F en Castilla y León, el siguiente acto se podía casi prever. Que el PP pidiese al PSOE su abstención para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco y que el PSOE le respondiera que antes tiene que cumplir su penitencia: romper primero los acuerdos que tiene en toda España con Vox.

El Senado acogió ese lance este martes. El popular Javier Maroto y el jefe del Ejecutivo ventilaron en unos minutos en el hemiciclo una alternativa que, al menos para Ferraz y la Moncloa, no existe, porque sabe de sobra que los conservadores no renunciarán a sus acuerdos con la ultraderecha ni, por su parte, van a regalar la abstención para evitar a Mañueco la foto con la formación de Santiago Abascal.

Pedro Sánchez fue meridianamente claro cuando el senador del PP le demandó la abstención para un Gobierno "en solitario" de Mañueco después de que los alcaldes de Valladolid y León, recordó, plantearan esa alternativa. "Si usted quiere pedir la abstención al PSOE en Castilla y León, explique a los ciudadanos por qué la quiere. ¡Pídala y explique el porqué! —apremió—. Si explica que la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres y del colectivo LGTBI, a lo mejor nos podemos entender. Pero haga una cosa previa, señoría: con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha".

En las palabras finales del presidente figuraba la clave de bóveda de la argumentación socialista: el partido no dará gratis su abstención. Si los populares están de acuerdo en imponer un cordón sanitario a Vox, en aislar a la ultraderecha, entonces tendrá que deshacer todos los acuerdos que mantiene con ella y que le permitió conquistar los gobiernos de Madrid (en la región y en la capital), Andalucía o Murcia. De hecho, el principal apoyo externo del PP a sus gobiernos (en muchos casos, con Ciudadanos) ha sido Vox.

La diferencia radica ahora en que la formación de Abascal pide entrar en la Junta, con un peso semejante al que tuvieron los naranjas en el Ejecutivo que rompió Mañueco el pasado diciembre, puesto que tiene 13 procuradores. La apuesta de Génova es, sin embargo, que su candidato y presidente en funciones gobierne en solitario, sin depender de Vox. Mañueco también prefiere no tener ataduras, pero no se cierra a ningún escenario. Sí se opone a "ceder a chantajes de privilegios de unas provincias sobre otras", en una señal clara a que no transigirá con las peticiones de las plataformas localistas.

Para Sánchez, la "realidad es tozuda y la ley de la gravedad es la que es": Mañueco convocó elecciones anticipadas en Castilla y León con la confianza de que podría conseguir mayoría absoluta. Pero "no era verdad" y "el cambio de ciclo, la estrategia que iba a llevar a [Pablo] Casado a la Moncloa no ha sido tal", espetó a Maroto. En realidad, dijo, la "lección" del 13-F es que quien "ha salido perdiendo ha sido Castilla y León" y quien ha resultado vencedora es "la ultraderecha", "propiciada" por el adelanto de los comicios, y son los populares "quienes tienen que dar respuesta a ello".

Maroto defendía, en cambio, que quien "ha perdido" las elecciones del 13-F es el propio Sánchez, "ni siquiera" su candidato, Luis Tudanca.