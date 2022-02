El detective privado Julio Gutiez ha pasado en apenas unos días de ser un auténtico desconocido a gozar de una fama no buscada, a semejanza de lo que le ocurrió al diputado del PP Alberto Casero tras su error al votar la Ley de la reforma laboral. La publicación del supuesto espionaje del que habría sido objeto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por orden de Génova, 13, -algo que ha negado el presidente del PP, Pablo Casado-, ha sorprendido al dueño de la agencia de detectives Mira recién llegado a Colombia, país al que acudía por un encargo profesional.

El Periódico de España ha logrado contactar de forma telefónica con Gutiez, quien se ha lamentado de los efectos que ha tenido ya este asunto sobre su trabajo: "Estando aquí en Colombia he tenido que dar explicaciones a unos clientes que vienen conmigo, porque se creen que se presentan con un delincuente", ha explicado.

"¿Dime qué he hecho yo?", se ha preguntado después el detective, que ha continuado con su relato de unos hechos que han partido en dos al PP: "Vienen unas personas a contratarme y lo rechazo, ¿dime lo que he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tema ilegal he cometido? Pues eso que se lo hagan mirar Casado y Ayuso, y su gente, y decidan qué es lo que están haciendo entre ellos, nada más".

"No era legal"

Para este empresario la auténtica noticia es que "los del PP se pelean", y no que él rehusara la tarea: "Vinieron a encargarme un trabajo y rechacé el asunto porque profesionalmente consideraba que era un tema ilegal", ha completado Gutiez, quien ha destacado que lleva más de 35 años trabajando como detective.

Precisamente, el nombre de Julio Gutiez aparecía ya en un informe elaborado el 9 de febrero de 2016 por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo contenido fue avanzado por infoLibre. En una conversación grabada por la Policía Judicial el presunto cabecilla de la trama destapada con la Operación Púnica, Francisco Granados, hacía alusión a una devolución de "libros" y "bombones". Para la UCO todo parecía indicar que se trataba de dinero, y que un intermediario había retenido fondos que habrían que entregar "a un tercero".

"Recuerdo que en alguna ocasión Pedro Núñez Morgades [fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre los años 1996-2000] me contactó para que me sentara a hablar con Paco Granados. Ellos quisieron que investigara una línea ahí sobre Ignacio González en Panamá. Y lo que hablan sobre libros debe ser alguna conversación que tienen sobre algún pago que me tienen que hacer", ha explicado Gutiez.

Este detective, que no fue imputado ni en el caso Púnica ni en Lezo explica que su nombre aparece en el informe de la Guardia Civil en relación a un seguimiento que hizo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González: "Yo intervengo en una investigación sobre Ignacio González con el tema del Canal de Isabel II aquí en Colombia. Y en algún momento, alguna vez, me contactó la UCO. Que luego fue el que le detuvo a Ignacio González prácticamente".

"No cobré"

Sin embargo, al igual que en el caso de Ayuso, Gutiez defiende que no llegó a hacer el trabajo: "Yo al principio le dije [a Granados]: lo miro, veo si hay posibilidades de alguna historia, porque yo le había hecho todo el tema de Ignacio González, y a mí no me sonaba nada de Panamá. [...] Y le dije, yo lo miro y si hay algo, pues se le puede investigar y valdrá tanto, pero al final no cobré porque no había nada".

"Alguien cercano al PP, porque también estaba en esta historia, me dijo que este debía ser un tonto: alguien debió avisar a Morgades, porque después hablaban de libros con Paco Granados. Eso es lo que yo sé y lo que me contaron. Los libros eran dinero y el pago aludía a las cantidades por las que me iban a contratar. Pero como no había ahí ninguna línea de investigación no cobré absolutamente nada", ha concluido este detective, que es uno de los personajes más buscados por la prensa en España tras estallar la crisis entre Ayuso y Casado.

Casado lo niega

Desde Génova, continúan negando que hayan contactado con detectives para investigar a la presidenta madrileña. Este viernes, Casado acusó directamente a Ayuso de haber creado un "montaje", en referencia al supuesto "espionaje" en su contra, y estar ahora alargándolo con audios de detectives para no hablar de las sospechas sobre la comisión que ha cobrado su hermano.

El líder del PP aseguró tajante que la formación "jamás" ha contratado a un detective para investigar a la presidenta madrileña, una información que, reiteró, es "absolutamente falsa".