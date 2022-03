Cuando el bloque de la investidura se fragmentó en la votación de la reforma laboral, en el ala morada del Gobierno de coalición se vio en la futura tramitación de la ley de vivienda el posible pegamento que volviera a reunir a los socios habituales del Ejecutivo. Por el momento, esa imagen está lejos de producirse, hasta el punto de que la ley de vivienda peligra en la votación de este jueves. El PNV, al igual que PP, Cs, PDECat y Junts registraron enmiendas para que este texto sea devuelto al Gobierno. El voto de ERC es, por tanto, determinante. Fuentes del partido republicano catalán señalan que están "más cerca de rechazar la iniciativa que de aceptarla a trámite" dada la invasión de competencias que implica y reclaman el compromiso del PSOE de solventar esta cuestión.

El proyecto estrella de Unidas Podemos -primero negociado por Pablo Iglesias y, después, por Ione Belarra, con el Ministerio de Vivienda- podría decaer antes de echar a andar. Las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Cs, PNV, PDECat y Junts se votarán de manera conjunta este jueves y si a este bloque -al que a todas luces se le sumará Vox- se adhiere ERC, la norma será rechazada y no se tramitará. Si se salva este primera paso, aún faltaría por votar la enmienda de texto alternativo registrada por los republicanos catalanes. No obstante, resulta previsible que no salga adelabte. Solo entonces, el proyecto original del Gobierno iniciará su andadura en el Congreso.

Conversaciones 'in extremis'

Fuentes de ERC en la Cámara baja señalan que la situación actual es "complicada" y que, por el momento, están en el 'no' a la ley de vivienda. La razón, esgrimen, es que supone una "invasión" de las competencias autonómicas. En este sentido, consideran que la futura norma podría perjudicar a la ley catalana de vivienda, aprobada por su propio partido y Junts en 2020.

Las mismas voces demandan un compromiso por escrito al PSOE en el que se confirme que durante la tramitación de la ley se solventará el asunto de las competencias. Por el momento, republicanos y socialistas están inmersos en negociaciones para alcanzar un "punto de encuentro", recalcan fuentes del PSOE. En ERC confirman estas conversaciones, aunque no las enfrentan con demasiado optimismo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en su informe -aprobado en medio de una fuerte división- que se vulneraba el reparto constitucional de competencias en esta materia. En concreto, incidía en que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".