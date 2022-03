Convulsión en Podemos tras pasarse Meri Pita al grupo Mixto en el Congreso

Terremoto político en Unidas Podemos (UP) en el Congreso y en toda la organización morada en Canarias. La diputada por Las Palmas, Meri Pita, se pasa al grupo Mixto y deja la formación sin representación isleña en la Cámara baja, toda vez que sigue sin cubrirse desde octubre el escaño del tinerfeño Alberto Rodríguez, inhabilitado por el Tribunal Supremo. Pita remitió este jueves una durísima carta a la dirección de Unidas Podemos anunciando su marcha. Un escrito firmado también por otros once cargos en distintas instituciones canarias en la que cargan contra la "deriva orgánica" y "pérdida de principios" del partido y el grupo parlamentario.

"No es una decisión personal, es una decisión colectiva [de sectores del partido en Canarias] por desencuentros con Podemos por la pérdida de los principios organizativos y en muchos casos también programáticos", declaró este jueves a este periódico la diputada, quien asegura en todo caso que "desde el grupo Mixto vamos a seguir peleando por ese programa y por Canarias". "Que el espacio del cambio que veníamos representando en Canarias haya perdido los dos diputados es para hacérselo mirar", ironizó.

La formación morada en las Islas se queda sin representación en las Cortes y pone en jaque al Gobierno

Junto a ella, firman la carta, entre otros, Javier Doreste, teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Conchi Monzón, consejera del Cabildo de Gran Canarias; Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro; Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura; Pilar Arbelo, concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Ingenio; o Yaiza Gorrín Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otros. Ninguno tiene intención de dejar su cargo ya que el movimiento queda circunscrito a las Cortes.

En respuesta al paso dado por Pita, la dirección de Podemos Canarias la ha suspendido cautelarmente y la conmina a entregar su acta de diputada; al resto de los firmantes les abre expediente. "Estamos ante la decisión de una persona que logró un acta de diputada presentándose en las listas de Unidas Podemos, y 140.000 canarios votaron para que este proyecto político les representara en el Congreso. Si no quiere seguir representándolo debería devolver el acta y no comportarse como una tránsfuga", señalan fuentes de los morados en las Cortes.

Problemas para el Gobierno

La baja de Pita en el grupo de UP en la Cámara baja deja a esta formación sin representación por Canarias y crea un grave problema al Gobierno de coalición que comparte con el PSOE bajo la presidencia de Pedro Sánchez. La formación morada cuenta ahora con 33 escaños en lugar de los 35 que logró en las elecciones generales a causa, precisamente, de las bajas de los dos canarios. En el caso de Alberto Rodríguez, además, Podemos en Canarias no tiene previsión de hacerlo por el momento.

La mayoría minoritaria que apoya al Ejecutivo central queda muy expuesta de esta forma a perder votaciones en el Congreso y corre el riesgo de que importantes proyectos legislativos en trámite, –como la Ley de Vivienda–, o en previsión de llegar a la Cámara no puedan ser aprobadas. El Gobierno ya salvó in extremis gracias al error de un diputado del PP la ley de reforma laboral y tanto el PSOE como UP temen que esta situación se pueda repetir en el futuro.

«No fui a Madrid, en una organización que se dice ‘plurinacional’, a asentir, obedecer y aplaudir», señala Pita

La carta de Pita y sus seguidores es extremadamente dura con la formación morada. En ella aseguran que «la deriva orgánica está ahí con sus individualidades, sus miserias, sus manipulaciones, su sectarismo, sus cobardías y, cada vez más, sus proyectos biográficos mucho más que políticos, lejos –muy lejos– en cualquier caso, de los principios que nos trajeron a la lucha política». «Podemos no es en estos momentos una organización ni democrática ni mucho menos plurinacional», afirma el escrito que «constata» también que "la dirección del Grupo Parlamentario ha seguido la misma lógica que Podemos como partido político; igual que Podemos se deshizo de la opinión de la gente con una dirección que se colocó al margen de todo el mundo y en función de sus propios intereses, la misma suerte ha corrido este Grupo para sus diputados y diputadas", subraya.

Además, consideran que la formación está admitiendo cesiones a los socios de gobierno "que luego se publicitan como cambios de paradigmas o acuerdos históricos, pero que todas sabemos que no llegan a tapar la vergüenza de la claudicación". Sanidad, pensiones, vivienda, ley ‘mordaza’, el "injustificable acuerdo" en la renovación del Tribunal Constitucional, la Memoria Democrática, la "vergonzosa política migratoria" del Gobierno, o la "ignominiosa posición" de Sánchez sobre el Sahara son algunas de las materias sobre las que se reprocha la acción política de Podemos. "Todo se reduce a mirar para otro lado abandonando nuestros compromisos electorales", recalcan.

Pita y los cargos de Podemos que secundan su denuncia han convocado una rueda de prensa para el lunes en la que explicarán más detalladamente las razones de esta decisión, que según señalan ahora se ha tomado deforma colectiva "tras varios debates y un proceso de reflexión sincera y conjunta no sólo entre cargos, sino con militantes del partido".

Javier Doreste: «En el ayuntamiento de la capital grancanaria no habrá inestabilidad; soy de palabra»

En la carta señalan que desde el grupo Mixto –en el coincidirá con la diputada de CC,Ana Oramas, y Pedro Quevedo de NC–, apostarán por "hacer políticas diferentes, representar a nuestra tierra, ejercer la función pública de otra manera y transformar las instituciones".

En sus declaraciones a este periódico, Pita apunta su malestar porque «no hemos ido a Madrid desde Canarias, a un Grupo que se dice ‘confederal’ y a una organización que se define como ‘plurinacional’, a asentir, a obedecer y a aplaudir a una dirección que se inhabilita a sí misma para hablar en nombre de Canarias desde Madrid, de lo que nos interesa y de lo que tenemos que hacer o no hacer, porque ya eso lo hemos sufrido durante demasiado tiempo».

"Movimiento tránsfuga"

El secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, apuntaba este jueves que si bien no hay conocimiento oficial del paso dado por Pita y quienes apoyan con su firma las críticas al partido, se da la circunstancia de que varios de ellos están "advertidos de expulsión por incumplimiento del código ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación".

Asimismo asegura Merino tener conocimiento de la creación de un nuevo partido que empezó como una pequeña asociación y que se registró hace unas semanas "a nombre de cargos que simpatizan" con Pita, por lo que considera que "el movimiento parece ser el de ‘transfugar’ hacia un nuevo proyecto que, de ninguna manera, es el mismo por el que obtuvo su acta en 2019". La dirección de Podemos Canarias recuerda que todas estas personas apoyaban a Pita en las primarias convocadas en octubre de 2020 para la dirigir el partido en las Islas pero cuya candidatura la diputada finalmente retiró denunciando falta de garantías en el proceso.

Entre esos amenazados por la apertura de expediente está Javier Doreste. El edil de la capital grancanaria asegura que en el consistorio capitalino no habrá inestabilidad, porque "soy una persona responsable, aunque el partido no lo sea». Doreste espera que el paso de Pita obligue a la dirección a iniciar un proceso de reflexión interna sobre el camino que ha tomado la formación, que «ha dejado de escuchar a las bases y ha dado de lado a los círculos".

El concejal reconoce estar «desencantado» con el partido, pero recuerda que no es una situación nueva, puesto que él lleva mucho tiempo alejado de la dirección.