Lejos de sentirse intimidados por la reacción del espacio más irredento del independentismo catalán al pacto sobre el uso de la lengua catalana en las aulas, ERC sigue priorizando la defensa del acuerdo y, al tiempo, percutiendo sobre la inestabilidad política de Junts. Tanto por la forma como por el fondo del replanteo posconvergente de su apoyo a la propuesta legislativa. Así, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó, eso sí sin señalar directamente a Junts, que, en el debate se hubieran vertido "mentiras" sobre los objetivos del pacto por la lengua en la educación.

Lo que hace la propuesta, ha indicado, "es superar la lógica de los porcentajes, porque este no es nuestro modelo, y garantizar la inmersión lingüística". "No se renuncia a nada, y no permitiremos que se digan mentiras", ha afirmado Vilalta, en referencia a los argumentos empleados por el en torno de Junts y para los que la propuesta dinamita la inmersión lingüística y da mucho más margen al castellano. "Se han dicho muchas barbaridades, y por aquí no pasamos", ha afirmado la portavoz republicana para expresar su indignación: "negamos estas mentiras y estamos seguros que no ayudan a proteger a nuestra lengua".

Y en cuanto a la forma, es decir desmarque de Junts tras una mala tarde en Twitter, la republicana ha recordado que la propuesta se forjó también el 'placet' posconvergente, y aunque ERC no quiere que la tramitación se retrase o se detenga, sí que está dispuesta a valorar las enmiendas que pueda presentar esta formación si mejoran el texto y no comprometen el consenso.

"Estamos dispuestos a hablar sobre las enmiendas pero no a parar el procedimiento de tramitación, ni tampoco queremos que nadie se descuelgue del acuerdo", ha explicado. Lo que hace la propuesta, según Vilalta, "es superar la lógica de los porcentajes, porque este no es nuestro modelo, y garantizar la inmersión lingüística".

Marta Vilalta también se ha referido a la denuncia de Ciudadanos (Cs) ante la fiscalía por entender que el Govern no aplica la sentencia del 25% de clases en castellano, y ha apuntado que este partido "hace lo que siempre ha hecho desde que nació, ir en contra de la lengua catalana e intentar crispar y judicializar la lengua".

El PSC también arremete contra Junts

El PSC ha cargado este lunes con dureza contra JxCat por expresar dudas sobre el pacto horas después de firmarlo. La portavoz socialiasta en el Parlament, Alícia Romero, y la viceprimera secretaria Lluïsa Moret se han repartido los papeles. La primera ha criticado la volubilidad de Junts; la segunda, ha instado a ese partido a volver al consenso.

En una entrevista en TVE, Romero ha dicho que JxCat no es una formación lo suficientemente “fuerte” como para “aguantar las críticas en Twitter”. “Cuando hay cuatro que gritan y les llaman ‘botiflers’ se asustan y reculan”, ha constatado la portavoz socialista.

En su opinión, a JxCat le falta “solidez y homogeneidad”, lo que provoca que tengan que rectificar constantemente para que “nadie se enfade”. También ha cargado contra los “prejuicios” del independentismo para aceptar que puede pactar con el PSC. En cuanto a Moret, ha llamado a JxCat a priorizar el consenso sobre el catalán y “poner los intereses del país por

"Más allá de las reflexiones, y los debates internos que todos tenemos, en este momento lo que toca y está reclamando la ciudadanía son estos consensos que generan estabilidad y que rehúyen la confrontación", ha insistido, en la línea de lo que defiende el PSC desde que Salvador Illa tomó el mando del partido.