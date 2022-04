10:25

Aznar, positivo por covid: no podrá asistir presencialmente

El expresidente del Gobierno no podrá dirigirse al auditorio de Sevilla en persona. "Me acaba de comunicar el presidente Aznar que ha dado positivo en covid. Es asintomático y se encuentra bien, aunque por prudencia no podrá asistir a la sesión de esta tarde. Intervendrá por videoconferencia", ha explicado Esteban González Pons a través de Twitter.