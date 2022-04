Tras el estallido de la guerra en Ucrania, 110.000 refugiados han llegado a España para iniciar una nueva vida, lejos de las bombas y la destrucción. Son los datos que maneja el Ejecutivo central, aunque solo hay registradas oficialmente 47.000 desplazados, según ha desvelado el presidente Pedro Sánchez este viernes tras visitar el centro de recepción de La Fira de Barcelona. En Cataluña, 7.954 ucranianos ya tienen el permiso de protección temporal, aunque la Generalitat sostiene que son 19.000 los refugiados atendidos. "Estamos dando ejemplo de colaboración, cooperación y coordinación", ha señalado el presidente en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El Centro de Recepción, Atención y Derivación de refugiados ucranianos abrió sus puertas el pasado 18 de marzo en un pavellón de la Fira de Montjuïc, aunque hay otros similares en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alicante (Comunidad Valenciana) y Málaga (Andalucía). Estas instalaciones sirven para atender y asesorar a los niños, mujeres y ancianos que buscan cobijo en Barcelona, ofrecerles un techo en algún hotel o pensión, y también tramitarles los permisos de protección temporal, es decir, los papeles para residir y poder trabajar legalmente en España. El lugar está repleto de sillas donde los refugiados esperan para ser atendidos, también hay una cantina donde pueden comer y una pequeña ludoteca donde los niños juegan y se entretienen con voluntarios de la Cruz Roja. El de Barcelona es el tercer centro que visita Pedro Sánchez y lo ha hecho este viernes acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la 'consellera' d'Igualtat, Tania Verge; el ministro de Inclusión, Jose Luis Escrivá, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.

En su comparecencia ante los medios, sin preguntas, Pedro Sánchez ha afirmado que el conflicto en Ucrania "nos interpela a todos" y ha subrayado que el ataque del presidente ruso, Vladímir Putin, contra el país eslavo "es un acto bárbaro" que "ataca el proyecto europeo, los derechos y libertades, la democracia y la paz". "Estoy convencido de que Ucrania resistirá, Europa prevalecerá y los crímenes de guerra no quedaran impunes", ha añadido el jefe del Ejecutivo español. También ha agradecido la labor de las administraciones y oenegés que participan en el dispositivo de acogida y ha asegurado que los más de 100.000 refugiados que han llegado a España, y los que lo harán en el futuro, tendrán "la mayor atención y ayuda posibles para que se sientan como en casa, y cuando termine la guerra puedan volver a su país".

Por su parte, la alcaldesa Ada Colau ha defendido Barcelona como "ciudad de acogida". "Es un volumen de llegadas que no habíamos visto en mucho tiempo y trabajamos unidos para que esta barbarie se detenga y nadie tenga que huir de su país y su casa", ha dicho Colau, que también ha alabado la colaboración de las distintas administraciones en el dispositivo. El ministro Escrivá ha agradecido el "trabajo estrecho" con la Generalitat, especialmente para garantizar el acceso a la educación y la sanidad de los refugiados.

La 'consellera' d'Igualtat, Tania Verge, ha recriminado que el modo de proceder en la atención de los refugiados ucranianos debería extenderse al resto de personas que huyen de conflictos en todo el mundo. "Europa ha demostrado que se puede acoger de otra manera, este estándar debe quedarse", ha destacado, antes de añadir que la estrategia del Govern es repartir a los refugiados ucranianos por distintos municipios catalanes para "evitar tensionar servicios". La titular de Igualtat también se ha comprometido a devolver a los ayuntamientos catalanes los gastos que hayan tenido que afrontar por la llegada de desplazados, y ha anunciado "ayudas a las familias ucranianas" que están acogiendo refugiados.

La mitad, sin papeles

Según los datos de la Generalitat, cerca del 70% de los refugiados que han llegado a Cataluña no se están alojando en los hoteles habilitados por la Cruz Roja, sino que lo hacen en casa de compatriotas. Son un total de 19.000 personas, pero más de la mitad aún no tienen reconocido el estatus de protección temporal. Los agentes de la Policía Nacional han tramitado 4.703 expedientes en La Fira de Barcelona, pero también hay que sumar los 1.168 que han tramitado las comisarías de Girona, los 1.061 de Tarragona y 1.022 de Lleida.

"Me dieron cita para junio, y hasta que no tenga estos papeles no podré empezar a trabajar aquí", se quejaba en el mismo recinto Alexandra Tomashevska, una mujer ucraniana que lleva 10 días está alojada en un hotel de la Cruz Roja. "Lo peor es esta espera, el no poder hacer nada", decía en inglés mientras escuchaba, sin entenderlas, las declaraciones de los políticos.