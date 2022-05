Canarias decide: ¿Monarquía o república?

Una papeleta, dos casillas y una sola elección. ¿Monarquía o república? Este sábado 14 de mayo los canarios podrán contestar a esta cuestión en varias urnas ubicadas a pie de calle en distintos puntos de las Islas. La Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República ha convocado esta consulta sobre el modelo de Estado por todo el país para que haya, según los organizadores, "una gran jornada de democracia participativa y de libre expresión popular" a pesar de que el resultado de las votaciones no será oficial. "Por lo menos ejercemos nuestro derecho a decidir sobre todo lo que nos incumbe", afirman desde la plataforma, que está conformada por distintas organizaciones y colectivos. El objetivo es, según los miembros de la iniciativa, hacer visible el "sentido republicano o monárquico de la ciudadanía".

Al tratarse de una consulta no vinculante y no disponer de un censo previo, podrán emitir su voto todas las personas que se acerquen a las mesas ubicadas por todo el territorio nacional, siempre que tengan 16 años cumplidos. En Canarias serán 17 las urnas distribuidas por todas las Islas exceptuando a la Gomera y la Graciosa que no tendrán puntos de votación. En la provincia de Las Palmas, habrá cuatro mesas: una en Arrecife (Lanzarote), dos en Gran Canaria y una en Puerto del Rosario (Fuerteventura). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá 13 urnas, 11 en Tenerife, una de Santa Cruz de La Palma y otra en Valverde (El Hierro). La convocatoria la organizan los ciudadanos por lo que cada territorio debe conseguir los materiales necesarios para la votación: mesas o tableros con soportes, urnas, sillas, pérgola si quieren tenerla, para el sol o posible lluvia, y resto de materiales.

Los representantes de la plataforma aseguran que al menos habrá 670 mesas distribuidas por todo el país. También habrá opción de votar desde otros puntos fuera de España dado que habrá mesas en Noruega, Argentina, Uruguay, Francia, Luxemburgo o Reino Unido, para facilitar a los jóvenes que estudian fuera o "exiliados económicos" poder pronunciarse sobre la monarquía o la república.

Según explican los organizadores, "la mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978, pero quien sí pudo hacerlo no tuvo la opción de elegir entre monarquía o república ya que fue hurtado del debate en la Transición. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos podido decidir". La consulta estaba prevista el 9 de mayo del año pasado, pero se aplazó debido a la pandemia de covid.

El horario de votación es de 10.00 a 15.00 horas, ampliable hasta las 19.00 horas, y se recogerá información estadística sin datos personales de los participantes, a los que se pedirá voluntariamente dar su código postal, edad y género. No se puede demandar más información a las personas que emitan su voto, pues la Ley de Protección de Datos lo impide. La plataforma cuenta también con un equipo jurídico en caso de que se produzca algún tipo de incidencia durante la jornada.

Será a partir de las 20.00 horas cuando los responsables de las mesas comenzarán a volcar los datos de participación en una herramienta digital. Para poder realizar un recuento más garantista de los datos, la información se trasladará a la plataforma con unos códigos de acceso que solo tendrán los encargados. La herramienta también remitirá el nivel de participación por correo electrónico el domingo, con el aval de la firma de dos miembros de la mesa.

La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas organizaciones ciudadanos, sindicales y políticas, entre las que figuran Podemos, IU, PCE, Anticapitalistas y otros partidos de corte minoritario. La plataforma se constituyó en octubre de 2019 con el objetivo de impulsar y organizar la consulta estatal. En anteriores asambleas se debatieron y acordaron todas las cuestiones importantes de la consulta y se aprobaron los documentos básicos: llamamiento, la guía de trámites para la constitución de mesas de votación, el protocolo para la jornada de votación y la guía de información básica de la consulta. También se formaron cuatro grupos de trabajo estatales -Extensión, Organización y Logística, Comunicación y Asuntos Legales- para articular las diferentes tareas a desarrollar.