Rueda pide a sus consejeros que hagan lo mismo que con Feijóo: “Galicia no necesita giros radicales”

Alfonso Rueda tiene la determinación de proseguir el camino marcado por Feijóo al frente de la Xunta por mucho que la oposición, desde el minuto uno, le reclame con insistencia un cambio de rumbo. La gestión y los proyectos apenas variarán de aquí al final del mandado, y si lo hacen, serán muy medidos y para intentar mejorarlos. “Los ajustes de la nueva etapa no son para enmendar nada”, advirtió ayer durante el acto de toma de posesión de los conselleiros, los mismos y con casi idénticas carteras que tenían con Feijóo, junto con la incorporación de Diego Calvo. A ellos, que ahora son su equipo, les pidió que hagan “exactamente lo mismo” que con su predecesor en San Caetano porque la comunidad, a juicio, avanzan en la dirección adecuada. “Creo sinceramente que Galicia no necesita volantazos ni giros radicales de 180 grados. Lo que se necesita es sentidiño para seguir progresando como hasta ahora”, arengó el nuevo presidente de la Xunta tras el acto de toma de posesión de los miembros del Consello.

La jura de los cargos se celebró en el Pazo de Raxoi, la sede noble del Ejecutivo autonómico que da a la fachada de la catedral compostelana. Allí, volvió a justificar la “continuidad” del Gobierno, por ser el “más experimentado” y de “trayectoria contrastada”. “Lo que funciona bien no debe tocarse, debe complementarse”, destacó en el discurso de cierre del acto y minutos antes de que reuniera a su primer Consello, meramente deliberativo y sin acuerdos. El ordinario seguirá los jueves, como ha sido siempre en la comunidad.

En el “inicio de una nueva andadura”, según contó el presidente, se hizo una pregunta fundamental para decidir la configuración de su equipo: “¿Está avanzando Galicia en la dirección adecuada?”. La respuesta está, añadió, en que siguen en sus puestos todos los conselleiros, además de la novedad del presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo.

La decisión de formar un equipo continuista, amplió su argumento, se debe a la necesidad de responder a las “muchas dificultades” que se enfrentan los gallegos, entre ellas el alza de precios, especialmente en energía y combustibles, las “incertidumbres” en empresas y autónomos y la “necesidad de mejora” de los servicios públicos, aunque no todo sean competencia de la comunidad autónoma.

“Frente a este contexto incierto es de justicia decir que en Galicia, así lo concluí yo y esta fue mi decisión, es necesario seguir con estos hombres y mujeres con una nueva incorporación”, resumió.

Además, enfatizó la unidad de todos y cada uno de los conselleiros y advirtió de que quien busque historias altisonantes, polémicas internas o discrepancias en el seno del Gobierno, deberá ir a buscarlas a otras administraciones porque en la Xunta “no las va a encontrar”.

Francisco Conde será vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, y Diego Calvo se incorpora como vicepresidente segundo y responsable de Presidencia, Xustiza e Deportes. Ángeles Vázquez sigue como conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Ethel Vázquez en Infraestruturas e Mobilidade; Miguel Corgos en Facenda e Administración Pública; Román Rodríguez en Cultura, Educación, FP e Universidades; Julio García Comesaña en Sanidade; María Jesús Lorenzana en Promoción do Emprego e Igualdade; Fabiola García en Política Social e Xuventude; José González, en Medio Rural; y Rosa Quintana, única –junto con el propio Rueda– que lleva en el Gobierno desde 2009, como conselleira do Mar.

Antes de Rueda, tomaron la palabra Diego Calvo, por ser el nuevo, y Rosa Quintana, por ser la decana de los conselleiros. Calvo aseguró que intentará “mejorar el legado” de Rueda, del que “hereda” la consellería, y Quintana, en nombre de todos sus compañeros de gobierno, prometió que trabajarán para estar a la altura del “honor” y el “privilegio” que supone estar al servicio de Galicia y garantizó al nuevo presidente “lealtad” pero, sobre todo, dedicación y esfuerzo en sus tareas.

Nueve juran el cargo y otros dos lo prometen

El acto era solemne, pero no tanto como para que los conselleiros y el presidente bromearan durante la celebración del mismo, sobre todo para que el que pasara por la mesita a jurar o prometer el cargo dejara los papeles ordenados para el siguiente –cada consellería tenía su propio texto para no equivocarse con la nomenclatura–. Corgos y Ángeles Vázquez tuvieron que volver sobre sus pasos, para recolocar las cuartillas. Nueve de los once juraron el cargo y solo dos, Diego Calvo y Julio García Comesaña, lo prometieron. Sobre la mesa, sendos ejemplares de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Biblia. Una docena de representantes políticos, civiles, judiciales y militares (el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes o el presidente del TSXG, Díaz-Castroverde, presenciaron la toma en el Salón Noble de Raxoi, mientras que los familiares o amigos íntimos de los conselleiros esperaban en los pasillos. En cuanto acabó el acto, se mezclaron todos en la sala para felicitarse.