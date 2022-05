El Gobierno y la Casa del Rey están ultimando la primera visita de Juan Carlos I a España desde que abandonara el país en agosto de 2020. El anuncio sobre el regreso del rey emérito ha enervado a Unidas Podemos y a los socios del Ejecutivo de coalición, que creen que esta operación de "blanqueo" no va a servir para ocultar el "reproche social". Con pocas, o ninguna, esperanza de que exmonarca de explicaciones, los morados y los aliados del Gobierno han puesto el foco en la necesidad de reformar la inviolabilidad de la que goza el Rey.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que con cada noticia que surge sobre el rey emérito "se acerca más un horizonte republicano", ya que la impunidad de la Monarquía tiene un "reproche social". Su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha tildado este regreso, con parada en la Zarzuela y destino final en Sanxenxo para participar en una regata, de "operación de blanqueo", aunque ha asegurado que será ineficaz ante el "rechazo mayoritario que suscita".

Ambos dirigentes han apelado a la necesidad de eliminar la inviolabilidad de la Corona. "La institución monárquica está especialmente diseñada para delinquir con impunidad", ha denunciado Echenique. El portavoz de los morados ha explicado que hay que separar la actual conducta de Felipe VI de la estructura sobre la que se sostiene la Monarquía y que permite "cometer delitos". Aizpurua, por su parte, ha defendido que "lo que perjudica a la Casa Real" es esa sensación de "impunidad e inviolabilidad".

Sobre la imagen de Juan Carlos I también ha hablado el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, que ha calificado de "problema" la situación actual del emérito con todas las cuestiones que hay pendientes sobre su fortuna sin responder. "Es una cierta vergüenza personal que la va a tener que llevar toda la vida", ha augurado.

La justicia

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha querido poner el acento en que "un rey ladrón pueda volver sin ningún problema" a España, mientras que el rapero Valtònyc no pueda regresar al estar perseguido por la justicia. Lo mismo ha dicho sobre el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Más allá de ese, ha asegurado que poco le importa lo que haga Juan Carlos I: "Hace mucho tiempo que hemos manifestado que no tenemos rey. Lo pagamos, lo mantenemos, pero no es nuestro rey".

Por otro lado, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha apuntado que "parecería un cachondeo, si no fuera un escándalo político de primer orden" y ha acusado al PSOE de ser "responsable de todo esto".