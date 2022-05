El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado en relación al viaje a España del rey emérito que "estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo" y que "toda España sabe que esa persona es un ladrón".

"El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido", ha dicho este sábado Garzón, en el turno de preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Mieres para presentar la Escuela de Formación que esta formación desarrolla este fin de semana en esta localidad asturiana.

Garzón ha añadido que "toda España sabe que el anterior jefe del Estado, todavía rey porque se hizo así institucionalmente para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón y esto es importante que se tenga presente".

"Estamos ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real y desde la jefatura del Estado”, ha señalado Garzón, que ha continuado: "estamos ante un proceso que ha llevado a que no tenga ninguna causa judicial en España, pero no porque sea inocente, sino por causas distintas como es que mucha de esa información se refería a los tiempos en que era inviolable, por lo tanto, protegido por las instituciones monárquicas, y en otros momentos porque el proceso judicial ha tenido la derivada que hemos conocido”.

Alberto Garzón ha precisado, con cierta ironía, que Juan Carlos I "ahora, si no tiene ninguna causa judicial abierta, evidentemente tiene la libertad de hacer lo que le parezca oportuno. Yo no voy a valorar si quiere ir a hacer regatas, si quiere ir a ver a su hijo o si quiere pasear gatitos, me da igual. Honestamente es su ámbito privado y hay que respetarlo".

El titular de Consumo ha opinado que "la pregunta importante" en estos momentos para los demócratas es: "¿se ha hecho algo en este país para que si en algún momento Felipe VI quiera hacer lo mismo que su padre no pueda suceder?", y se ha respondido: "la respuesta es ‘no’, no se ha hecho nada".

"Los republicanos entendemos que debe haber instituciones que impidan que lo que ha pasado vuelva a suceder y esa es la clave pensando en el futuro", ha manifestado, antes de añadir: "no somos republicanos porque nos caigan mal determinadas personas en el ámbito individual, sino precisamente para que determinados comportamientos no puedan promoverse ni reproducirse en el futuro".

Ha declarado también que "podrá haber matices o intentos de legitimación de esta persona y de sus actividades", pero "ya son muchos años en los que hemos conocido actividades de Juan Carlos de Borbón que nos han puesto a todos muy claro lo que está sucediendo".

Preguntado si sus opiniones provocan algún tipo de enfrentamiento especial en el seno del Gobierno, Garzón ha contestado: "hay que normalizar que pueda haber diferencias en distintos ámbitos cuando estamos en un Gobierno de coalición. Sobre esta temática en particular no he tenido ninguna observación crítica por parte de nadie del Ejecutivo".