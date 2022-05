Alberto Núñez Feijóo comienza una ronda de reuniones bilaterales con varios líderes del PP europeo en el marco del congreso que la familia europea celebra en Rotterdam y que, entre otras cosas, elegirá como uno de sus nuevos vicepresidentes a Esteban González Pons, uno de los hombres fuertes del nuevo PP. El primer encuentro en la agenda del líder popular no puede ser más significativo: se verá con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, tras la crisis desatada con ese país durante meses y que se saldó con el cambio de postura sobre el Sáhara ejecutado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder del PP, que protagoniza su primer viaje internacional participando en el congreso de los populares europeos, aseguró que trasladará al marroquí la intención de su partido de “hacer una política exterior fiable”. “No le vamos a engañar y no vamos a ser más desleales con ese país nunca”, aseguró Feijóo, según declaraciones que recoge El Periódico de España, valorando la posibilidad de que en el próximo ciclo electoral ya sea el nuevo inquilino de la Moncloa.

“Vamos a intentar reconstruir una política exterior basada en la confianza y en el consenso parlamentario. Yo no voy a hacer política exterior a través de una carta. La situación del Sáhara no se soluciona con una carta. Buscaré apoyos parlamentarios para trasladar a Marruecos que la nuestra es una política exterior de España y no de un ministro español”, zanjó Feijóo en un duro mensaje al Ejecutivo de coalición. A su lado, además de González Pons estaba también Cuca Gamarra, secretaria general que se desplazó al encuentro en la ciudad holandesa.

Además, Feijóo aseguró que su voluntad es “estrechar lazos de reciprocidad” y confirmó que “se acredita que el Gobierno marroquí tiene mucho interés en conocer nuestra postura, tanto desde la embajada como con el propio primer ministro”. El recado no es un asunto menor e implica que el PP entra de lleno en los contactos con un país socio esencial de España y que en los últimos tiempos ha quedado en entredicho, precisamente por las relaciones con Argelia.

Después de verse con el jefe del Ejecutivo marroquí Feijóo tendrá otra docena de encuentros, incluido el dirigente polaco y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; el nuevo líder del PP europeo, Manfred Weber; o sus homólogos rumano, croata y griego, entre otros.

Según explicó Feijóo, su intención como líder del PP pasa por enviar un mensaje “de tranquilidad” al resto de socios europeos sobre “las sombras que ciñen la política exterior española” y dejar claro, continuó, “que sabemos bien que España es mucho más fuerte que su Gobierno, que el Gobierno tan débil que sufrimos, y que estamos preparados”. El líder del PP garantizará al resto de partidos del PP europeo la garantía de que hará “una reconstrucción económica e institucional” desde “el pragmatismo y los valores europeos”.