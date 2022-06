El alcalde del PP de Estepona, José María García Urbano, en una intervención en un mitin de comienzo de la campaña electoral andaluza y ante la presencia del líder nacional popular, Alberto Núñez Feijóo, quien cerraría el acto, ha querido explicar el porqué del vendaje que tenía en su mano izquierda con una serie de bromas y semblanzas que se le han vuelto en su contra y que rápidamente han tenido contestación a través de las redes sociales.

En concreto, ha sido la referencia a que su lesión no se la había producido por un tema de violencia de género la que ha desatado la polémica.

"No entro en muchas explicaciones pero alguno me habéis visto con la mano así dice '¿Qué es lo que ha pasado?' Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida", ha explicado el primer edil de la citada localidad malagueña.

Las tres mujeres andaluzas asesinadas por la violencia machista agradecen el chiste de 💩 del alcalde de Estepona @populares blanquea a los asesinos. #NiUnaMenos #NiUnaMas #fueranazisdelasinstituciones — Rammar (@Rammar10544969) 3 de junio de 2022

El alcalde de Estepona (quien, por cierto, es abogado) 'bromea' en un acto con @NunezFeijoo sobre su mano vendada "No es violencia de género".

Terrible.

Y nadie le dice nada. Todos siguen.

¿Ni siquiera en campaña pueden tomarse en serio la violencia de género? — Inés García (@inesgcaballo) 3 de junio de 2022

Abogado de profesión, a García Urbano, el alcalde más votado de España en los comicios de 2019, se le ha reprochado hacer una broma con un asunto demasiado serio como es el de la violencia machista.