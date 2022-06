Alberto Núñez Feijóo ha iniciado la campaña andaluza con la voluntad de huir de las críticas de trazo grueso. El líder del PP encara las dos semanas previas a las elecciones convencido de que la mejor manera de confirmar la victoria que los sondeos otorgan a su partido es presentar la gestión de los últimos tres años y medio como su mejor activo, en vez de enzarzarse en peleas con el resto de formaciones. Este sábado, en Granada, incluso ha pedido el apoyo de los principales adversarios de los populares. "Se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno, porque es un presidente que no va contra nadie, sino a favor de todos", ha dicho.

El mensaje estaba claro: Moreno "ha gestionado mejor" que los presidentes del PSOE, y eso "la mayoría de socialistas lo piensan aunque no lo digan". Según Feijóo, esos andaluces no deben tener miedo de cambiar de papeleta. "Vengo a pedir el voto a esos andaluces que creen que ha sido buen presidente aunque tengan dudas de votarle", ha insistido. Entre los logros de Moreno, el líder del PP ha citado que "Andalucía no está ahora a la cabeza del paro, sino a la del empleo"; que la comunidad es "una de las que más crece"; que "se recaudan 1.000 millones de euros más bajando o suprimiendo impuestos"; o que incluso "ha mejorado el fracaso escolar".

Esta llamada explícita al votante socialista ha contrastado con el poco espacio que Feijóo ha dejado a Vox en su discurso, a pesar de que todas las encuestas aventuran que Moreno necesitará a los ultras para mantenerse en el poder. En realidad, el presidente del PP solo se ha referido a Vox dos veces, y en ninguna de ellas ha mencionado sus siglas. La primera, cuando ha afirmado que el presidente andaluz tuvo que adelantar las elecciones por "los partidos de la derecha y de la izquierda que bloquearon el presupuesto de la Junta", situando así de forma implícita al PP en el centro del tablero. La segunda, cuando ha cargado contra "los que dicen: 'si me votas a mí, dejaré que Juanma gobierne'". "No necesitamos intermediarios, hay que votarlo directamente", ha añadido.

La Alhambra o Finisterre

Pese a que se ha centrado en alabar la gestión de Moreno, Feijóo sí ha dedicado algunas críticas a Pedro Sánchez. En este sentido, ha recordado los cambios de ministros y de altos cargos de los últimos años, y a animado a los andaluces a provocar "una nueva crisis de gobierno en 15 días" votando al PP. "España es mucho mejor que el Gobierno que tiene, no merecemos este gobierno", ha asegurado.

El presidente del PP se estrena en Andalucía como líder nacional, y se nota que todavía echa en falta su anterior traje, el de presidente gallego, por las muchas ocasiones en las que alude a Galicia en sus discursos. Por ejemplo cuando, con la Alhambra de fondo, ha puesto en duda la afirmación de Bill Clinton de que la puesta de sol de Granada es la más bella del mundo. "No voy a discutir con Clinton, pero nunca vio la de Finisterre", ha dicho.