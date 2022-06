'Desokupaciones' retransmitidas en Instagram: así calienta Albiol las municipales en Badalona

Es viernes 17 de junio por la tarde y en la calle Otger de Badalona se empiezan a aglutinar vecinos. Acaba de llegar Xavier García Albiol, actual edil y líder del Partido Popular local y exalcalde más mediático de la historia de la gran ciudad catalana, para capitanear una 'desokupación' rodeado de decenas de ciudadanos a pie de calle.

Todo se retransmite en Instagram, "como hacemos habitualmente", explican fuentes del PP de Badalona, que desmarcan la acción del horizonte electoral del año que viene. El perfil oficial de Albiol, con 30.000 seguidores, inicia un directo donde se le ve hablando con los okupas, tanto con dos que están dentro del inmueble, a quienes pide que salgan, como con otro que pretende entrar y a quien le dice que "esto no es la Ley de la Selva" y que sólo entrará a la finca si pasa "por encima" de él. Afuera, las decenas de vecinos claman "¡fuera okupas, fuera okupas!".

Así hasta que, cinco horas después, hacia las 22:30 h, los okupas acaban marchándose y Albiol afirma: "¡Lo hemos conseguido! Cuando hay un alcalde que quiere luchar contra la okupación y utiliza todo los recursos que tiene para hacerlo, en muchas ocasiones puede conseguir buenos resultados". Los vecinos, alguno de los cuales le asegura exaltado que le votará en las elecciones municipales de mayo del 2023, le despiden entre aplausos.

Según fuentes de los Mossos d'Esquadra, cuerpo al que advirtió un vecino de la zona y que trasladó a seis agentes, la okupación del inmueble se había producido "hacía unas horas", con el único signo externo de que "el pomo de la puerta estaba cambiado", señalan fuentes conocedoras del caso. Por el momento no hay datos acerca de los protagonistas de la okupación, más allá de que los vecinos avisaron vía Instagram a Albiol de "molestias, ruidos y forzamiento de ventajas y puertas", agregan fuentes del PP de Badalona.

En cualquier caso, especifican fuentes municipales de Badalona, no se trató de una "okupación en caliente", hecho que, sumado a que "se ha comprobado que el piso no estaba habitado", siguen las mismas fuentes, dificultó la actuación policial en primera instancia, ya que en casos de usurpación -y no allanamiento de morada, cuando la vivienda está habitada- se requiere del inicio de trámites judiciales.

293 okupaciones consumadas en Badalona en 2021

"La gente está hasta las narices", publicó Albiol en su Twitter, capitalizando políticamente ese descontento con las elecciones municipales de Badalona en su horizonte. Además de los aplausos que recibió en el barrio de Montigalà- Puigfred el pasado viernes, 700.000 personas que han consumido su tuit con vídeo de la 'desokupación'.

Fuentes del Gobierno de Badalona reconocen la preocupación en torno a las okupaciones y los esfuerzos al respecto. Según datos de la Guardia Urbana de Badalona, durante 2020 y 2021 las okupaciones en la gran ciudad catalana se mantuvieron entre las 30 y 60 aproximadamente en total, entre tentativas y consumadas, con un total de 361 okupaciones consumadas en 2020 y 293 en 2021, año en que Albiol fue alcalde hasta noviembre, cuando fructificó una moción de censura a raíz de los 'Papeles de Pandora'.

A consulta de este diario, desde la Asociación de Vecinos de Montigalà aseguran no saber nada de la okupación del pasado viernes hasta que se enteraron de que Albiol estuvo allí. "Nos parece bien que, si hay una okupación, se desaloje el inmueble, pero ése no es trabajo de Albiol, sino de la Policía. En Badalona nos falta Guardia Urbana", apuntan desde la entidad vecinal, que recuerdan "otro circo mediático" del exalcalde el año pasado en un bar "problemático" del barrio de Montigalà.