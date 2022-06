Las elecciones en Andalucía han supuesto un duro batacazo para los dos partidos del Gobierno de coalición. El PSOE, con 30 escaños, obtuvo el peor resultado de la historia en el territorio y Por Andalucía -la coalición de Podemos, IU, Más País y otros tres partidos- solo obtuvo 5 diputados, 12 meses que en 2018. A la vista de estos resultados, los socios habituales del Ejecutivo en el Congreso les han dado un toque de atención y les han avisado de que las medidas que están aprobando no están mejorando la vida de la gente. "No llevan buen rumbo", ha resumido el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Sin atreverse a extrapolar los resultados andaluces a la coyuntura nacional, ninguno de los socios ha dudado en el diagnóstico que arrojan las urnas: PSOE y Unidas Podemos no están logrando hacer frente a la crisis actual. "Creo que el principal problema es que la gente no percibe las medidas sociales que está aprobando este Gobierno, a pesar de que algunas de ellas han sido positivas", ha apuntado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, antes de señalar que una de las posibles causas es que las medidas "no son lo suficientemente audaces" como para que mejores las condiciones de vida.

"La vida cotidiana de la gente no es mejor, sino que es peor, es más difícil, y lo normal es que cuando la vida de la gente es más difícil es que se vayan enfadando con el Gobierno", ha coincidido Errejón antes de insistir en que la desmovilización de la izquierda "tiene más que ver con que salgan las cuentas a final de mes" que con las peleas internas. Ambos dirigentes han sostenido que también se produce una "frustración" por parte del electorado progresista al no cumplir con los compromisos prometidos.

Cada uno en su lugar

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dividido su análisis en función de cada uno de los partidos de la coalición. A Unidas Podemos le ha avisado de que no está siendo capaz de "rentabilizar lo que legisla" y al PSOE -más concretamente a Pedro Sánchez- le ha advertido de que "se equivocaría mucho si se cree que haciendo de [Alberto Núñez] Feijóo se arregla" la situación. "Cada cual debe hacer de lo que es. Si el PSEO hace del PP, la gente votará al PP; si el PP hace de Vox, la gente votará a Vox y si Podemos hace del PSOE, la gente votará al PSOE", ha remarcado, dejando claro que los socialistas deberían volver al bloque progresista. Además, ha reiterado que las políticas que aprueben ambos partidos "la gente las tiene que notar".

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que el PSOE y "la izquierda en general" deberían abrir una reflexión y establecer un rumbo claro para el año y medio que queda de legislatura. "Lo que le toca al Gobierno es poner una hoja de ruta clara con los socios, cumplir los compromisos del Gobierno, porque si no, lo va a tener más complicado", ha sentenciado.