El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha tildado este viernes de "falso" el debate en torno a la posición de España con respecto a Marruecos, el Sáhara y Argelia, subrayando que está "interesado por muchos" con "intereses espurios".

Según Albares, que ha incidido en que los que promueven el debate "no creen en él", la posición del Gobierno respecto al Sáhara es "muy clara" y así se lo ha trasladado el presidente, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI de Marruecos.

Durante la jornada parlamentaria 'España, la UE y la OTAN ante la guerra de Ucrania y otros desafíos mundiales' en el Congreso de los Diputados, el jefe de la diplomacia española ha insistido en varias ocasiones en que España es un país "libre y soberano" para tomar sus propias decisiones en materia de política exterior, haciendo hincapié en que "piensa por sí sola".

El "riesgo", en palabras del ministro, es que "alguien piense que España no es soberana, que es de los (países) que no pueden tomar las decisiones que considere en política exterior y que, si lo hace, se merece la agresión externa".

Además, ha defendido que no puede permitirse que a los debates internos "entren terceros (países)". "Como nosotros no entramos en sus debates, no hacemos injerencias", ha continuado Albares, que no obstante ha incidido en que España "quiere ser amiga de todos sus vecinos". "Pero desde unos mismos principios de respeto mutuo, igualdad soberana y no injerencia en asuntos internos", ha avisado.

Las palabras de Albares llegan en plena polémica con Argelia, que ha suspendido el tratado de amistad con España por el giro del Gobierno en su posición respecto al Sáhara.