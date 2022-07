El alcalde de Don Benito anuncia que antes de final de mes habrá una solución al nombre de la nueva ciudad.

El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha avanzado este viernes en rueda de prensa que el nombre de la nueva ciudad resultante de la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena se conocerá "antes de final de mes". El edil dombenitense ha anunciado que en los próximos días tendrá lugar una reunión entre los portavoces de los distintos grupos municipales de los dos consistorios junto con ambos alcaldes para "tomar una decisión". A eso ha agregado que el asunto del nombre "no es baladí" y que hay que buscar un nombre que "una a las dos partes y sea aceptado por la ciudadanía".

En ese sentido ha recordado que tras el rechazo generado por parte de los vecinos de ambas localidades a las dos propuestas trasladadas hace un mes por parte de la comisión encargada de la denominación de la nueva ciudad, fueron los portavoces de los distintos grupos de portavoces quienes decidieron de manera conjunta dar carpetazo a ambas propuestas (Mestas del Guadiana y Concordia del Guadiana).

José Luis Quintana ha vuelto a subrayar que la fusión es un "proceso imparable" que sigue adelante gracias al respaldo "abrumador" de la consulta popular celebrada el pasado mes de febrero y por el que "miles de vecinos de Don Benito y Villanueva" dieron su aprobación al proceso. "No sería justo que con esa mayoría no nos pusiéramos a trabajar", ha dicho.

Asimismo, Quintana ha anunciado este viernes que el objetivo es que los distintos grupos de trabajo concluyan sus respectivas funciones a principios del próximo mes de diciembre y que antes de final de año se pueda firmar el convenio de fusión entre los dos ayuntamientos como "pistoletazo de salida para la completa unión". Además, ha apuntado, "será en la próxima legislatura cuando se disuelvan los dos ayuntamientos y se formará una gestora hasta las siguientes elecciones".

Sobre si volverá a ser cabeza de lista en los comicios municipales del próximo año 2023, Quintana ha dicho que "si mi partido quiere me volveré a presentar" y que lo hará con el proyecto de fusión como principal objetivo. "A mi me ilusiona fusionar estos dos municipios, trabajar por la gente de Don Benito y Villanueva y conseguir cosas que por separado no podríamos lograr", ha manifestado.