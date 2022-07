El PP ha optado por no comentar ni una de las medidas que Pedro Sánchez ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados y ha obviado el contenido del discurso que el jefe del Ejecutivo ha pronunciado durante casi una hora y media en la apertura del debate del estado de la nación. "Los españoles esperaban ver medidas, soluciones y reformas, y de eso no hemos visto absolutamente nada", ha dicho Cuca Gamarra, la portavoz del grupo parlamentario popular. La diputada ha calificado de "insultante" el discurso del presidente del Gobierno, por no dar respuesta "a los dos grandes problemas que tiene la sociedad española: la crisis energética y la inflación".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha seguido la sesión desde el escaño que normalmente ocupa el líder de la oposición. No puede tomar la palabra en el Congreso porque no tiene acta en la Cámara (es senador). Y tampoco lo ha hecho, por ahora, ante los medios de comunicación y ha dejado esa primera reacción en manos de Gamarra, que también será la que esta tarde intervenga en el hemiciclo para explicar la posición del PP y protagonizará el cara a cara con Sánchez. En el receso para comer, todos los grupos han salido a comentar cómo han visto el discurso del presidente del Gobierno. La portavoz conservadora no ha comentado qué le parecen los abonos de transporte gratis ni los impuestos a las eléctricas y bancos que ha anunciado Sánchez. "[El jefe del Ejecutivo] pide esfuerzos a los españoles mientras él no está dispuesto a hacer ninguno. Es un discurso en el que brilla por su ausencia la autocrítica, propio del que gobierna desde la soberbia. Los españoles esperaban ver medidas, soluciones y reformas, y de eso no hemos visto absolutamente nada", ha señalado. "El problema es el propio señor Sánchez", ha asegurado. Es una idea que también ha lanzado Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox. "Hay que desalojar a este Gobierno cuanto antes", ha afirmado tras destacar la caída de las bolsas que se ha registrado con el anuncio de Sánchez del nuevo impuesto a la banca. Según la fuerza de ultraderecha, los socialistas tienen un "macabro proyecto político" con leyes "ideológicas" y tienen que abandonar "el poder". El Gobierno anuncia abonos de transporte gratis e impuestos a eléctricas y bancos para mitigar el golpe de la inflación Te puede interesar: Economía El nuevo impuesto del Gobierno provoca el desplome de la banca en bolsa Por su parte, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha echado en falta que el jefe del Ejecutivo "rinda cuentas de las alianzas con sus socios" y dé explicaciones de "por qué ha colonizado las instituciones". "[El discurso] ha sido todavía peor de lo esperado. Cero autocrítica y ha echado la culpa a los demás. Se presenta como sufridor de las siete plagas", ha denunciado. Arrimadas cree que Sánchez ha echado mano del "manual del buen populista", porque ha anunciado que va a subir el gasto y "no ha explicado de dónde va a sacar el dinero". "Nos ha recordado al [José Luis] Rodríguez Zapatero de 2010, pero en una versión empeorada, porque tiene peores socios", ha rematado en referencia a Bildu y ERC.