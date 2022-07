La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha declinado la invitación de Pedro Sánchez de que la fuerza posconvergente se siente en la mesa de diálogo y negociación. Una invitación que no solo realizó el presidente del Gobierno el martes, en la primera sesión del debate sobre el estado de la nación, sino que ha ido formulando repetidamente en las últimas semanas. Nogueras atribuyó la petición de Sánchez "al naufragio" de la actual mesa y aseveró que si no están ahora sentado es porque "las dos partes", es decir, el Gobierno y ERC, les vetaron. Finalmente, la portavoz puigdemontista aseveró que su fuerza "solo participará en una mesa de negociación real" y que no hará de "socorrista de un foro en el que no ha habido diálogo".

