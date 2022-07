El PP hablaba de "parche tras parche", de "chapuza", de "giro populista" del Ejecutivo... Pero al final viró. Decidió abstenerse en la convalidación del segundo real decreto ley anticrisis, el que prolonga la bonificación a la gasolina, el que reduce un 50% los abonos de tren, el que concede un cheque de 200 euros a las personas más vulnerables y el que rebaja el IVA de la factura de la luz del 10% al 5%. Su voto, no obstante, no era decisivo, porque el texto ya lo tenía salvado el Ejecutivo con la ayuda de sus socios, aunque no solo, porque grupos como Ciudadanos también habían migrado a la abstención.