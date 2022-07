La sentencia de los ERE se cuela en la toma de posesión de los consejeros andaluces

los consejeros del nuevo Gobierno liderado por Juanma Moreno en Andalucía han tomado este martes, 26 de julio, posesión de sus cargos y han mantenido su primera reunión en el Palacio de San Telmo. Ha sido la primera toma de contacto con la que es ya la 12ª legislatura andaluza, donde el Partido Popular gobernará en la comunidad más poblada de España por primera vez en la historia con mayoría absoluta. Los 13 consejeros nombrados por el presidente andaluz han jurado o prometido sus cargos en una ceremonia institucional en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, donde ha sobrevolado la notica de que el Supremo confirma la sentencia de los ERE y la condena del expresidente José Antonio Griñán.

El presidente andaluz ha reconocido que en la ceremonia se ha colado “un invitado no esperado”, la sentencia sobre los ERE, y ha querido trazar una raya entre el pasado y el presente. “Afortunadamente Andalucía ha abierto una nueva etapa; eso es un tiempo pasado y no va a volver a Andalucía, donde vamos a trabajar para que jamás vuelva a suceder y donde vamos a trabajar por recuperar al menos parte del dinero”. En todo caso, Moreno ha reconocido que no se puede olvidar la lección de estos años, donde ha habido “corrupción institucionalizada” en gobiernos andaluces. “Es el capítulo más triste y más grave en la historia de Andalucía y probablemente de España”, ha añadido.

Juanma Moreno ha mostrado, eso sí, su empatía por los afectados en tanto que han tenido que esperar una década para conocer la sentencia y ha llamado a abrir un debate sobre los tiempos de la justicia. “No es razonable ni sensato”.

Su equipo 4x4

En la toma de posesión Juanma Moreno ha presidido el equipo “4X4” que ha diseñado. Un Consejo de Gobierno con más mujeres que hombres y ha conjugado pesos políticos del Partido Popular con perfiles profesionales y el fichaje de cuatro independientes del sector privado y sin afiliación al partido, entre ellos dos cordobeses: José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE que estará al frente de la Consejería de Universidad, y Rocío Blanco, que volverá a ser consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. La nómina de cordobeses en la sala de mando del Gobierno andaluz la completa José Antonio Nieto, que se sitúa al frente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Juanma Moreno incorpora, además, a su puente de mando al veterano Antonio Sanz que será consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, y a la secretaria general del PP regional, Loles López, que estará al frente de la Consejería de Integración Social, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

Entre los nombres que repiten y hoy han tomado de nuevo posesión de su cargo están la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, antes en Cultura; Carmen Crespo, en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rutal, y Marifrán Carazo, de nuevo consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Entre las incorporaciones han tomado posesión de su cargo Ramón Fernández Pacheco, hasta ahora alcalde de Almería y hoy consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; Carolina España que tendrá la responsabilidad de Economía y Hacienda; Jorge Paradela, consejero de Políticas para la Industria y la Energía; en Turismo, Cultura y Deporte se sitúa Arturo Bernal; mientras que Catalina García recoge el testigo al frente de la Consejería de Salud y Consumo de Jesús Aguirre, que en esta legislatura será el presidente del Parlamento andaluz.