Mucho ha coleado una polémica que para el Gobierno tiene más de artificial que de real. Que la princesa de Asturias tenga que prestar juramento de la Constitución ante las Cortes Generales al cumplir los 18 años, ¿podría interferir en la fecha de las elecciones generales? La respuesta del Ejecutivo es rotunda: no. En absoluto. El acto formal de acatamiento de la Carta Magna, subraya, no tiene por qué celebrarse el mismo día en que Leonor de Borbón alcance la mayoría de edad, el 31 de octubre de 2023, puede tener lugar más tarde, cuando el nuevo Parlamento que emane de las urnas esté constituido.

Ha sido en la última semana cuando el propio Pedro Sánchez ha tenido que responder a la misma pregunta en hasta tres ocasiones. La jura de la primogénita del Rey no influirá en él a la hora de ubicar las legislativas, porque estas se convocarán para "diciembre de 2023", aseguró el viernes el rueda de prensa en Madrid. El martes, en Palma, y tras despachar con el Monarca en el palacio de la Almudaina, añadió que cuando corresponda hablará con el jefe del Estado y con la Casa Real. Pero el presidente se explayó más con los periodistas en Mostar (Bosnia y Herzegovina), durante su gira por los Balcanes, en una conversación informal con ellos. El 31 de octubre de 2023, apuntó, "no se acaba el mundo" ni condiciona la fecha de las elecciones.

El artículo 61.2 de la Constitución no especifica que el heredero deba prestar juramento el día de su 18 cumpleaños, sino cuando alcance la mayoría de edad

Y es que la rotundidad de Sánchez se explica porque el Ejecutivo ha elevado la consulta jurídica y la respuesta es concluyente, según indican fuentes gubernamentales: no hay problema en que el juramento de la Princesa se solemnice en las Cortes Generales meses después de que cumpla los 18 años. No tiene por qué organizarse para el 31 de octubre, cuando Congreso y Senado se hallen presumiblemente disueltos. Porque, además, no lo explicita la Carta Magna en su artículo 61.2: "El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento [de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas], así como el de fidelidad al Rey". Felipe sí juró como heredero el día de su 18 cumpleaños, el 30 de enero de 1986, pero con su hija no tendría por qué suceder lo mismo.

Todo el enredo de fechas viene, primero, por la fecha de las generales. Sánchez siempre ha manifestado su determinación de agotar la legislatura. Y se especulaba con que podría apurar al máximo, llevándolas a enero de 2024. Pero él mismo ya zanjó hace meses, en otra charla informal con periodistas, que eso no era posible, y lo reiteró el viernes pasado en rueda de prensa. Los comicios serán en diciembre de 2023 "porque es un mandato constitucional", esgrimió, y este Gobierno, a diferencia de otros, "cumple con la Constitución".

Elección, no constitución de las Cortes

¿Por qué diciembre? Las anteriores generales se celebraron el 10 de noviembre de 2019. Si Sánchez no anticipa los comicios, las Cortes se disolverían de manera automática a los cuatro años de su elección. Así lo prescriben los artículos 68 y 69 de la Carta Magna: el mandato de los diputados y de los senadores "termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara". Es decir, que concluiría el 10 de noviembre de 2023, como máximo. La Ley Fundamental de 1978 no habla de la constitución de las Cámaras (la última fue el 3 de diciembre de 2019), sino de su elección en las urnas.

Si no hay anticipo, Congreso y Senado estarán disueltos el 17 de octubre de 2023, 14 días antes del 18 cumpleaños de la primogénita. Los comicios serían entonces el domingo 10 de diciembre

Y, si no hay adelanto, el artículo 42.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 señala que el decreto de convocatoria de los comicios se expide 25 días antes de la expiración del mandato de las respectivas Cámaras, y se publica al día siguiente en el BOE. Esto significa que el decreto se expediría el 16 de octubre del próximo año, y estaría publicado el martes 17. A partir de ahí, hay que contar 54 días hacia adelante, que es lo que dura el proceso electoral en España. Eso quiere decir que, como tarde, las generales tendrían lugar el domingo 10 de diciembre de 2023. Eso es todo lo que puede apurar Sánchez.

Por lo tanto, para cuando Leonor cumpla 18 años, el 31 de octubre del próximo año, las Cortes estarán sí o sí disueltas en caso de que no haya anticipo. España estaría en precampaña. El acto formal de acatamiento de la Princesa de la Constitución podría celebrarse ese mismo día ante las Diputaciones Permanentes de Congreso y Senado, los órganos en los que descansa el poder de las Cámaras en época de vacaciones parlamentarias o cuando están disueltas, pero el Gobierno entiende que la jura es una ceremonia de tal solemnidad que conviene organizar para cuando las nuevas Cortes ya estén constituidas, tras las generales. Eso sucederá en los 25 días siguientes a los comicios (lo manda el artículo 68.6 de la Carta Magna), como máximo el 4 de enero de 2024.

El dilema que plantea el 10 de diciembre es que España estará disfrutando del puente de la Constitución, por lo que el líder socialista podría avanzar las urnas una semana, hasta el domingo 3, por lo que el decreto de convocatoria se publicaría el martes 10 de octubre. En este caso, las nuevas Cortes habrían de formarse, como máximo, el 28 de diciembre de 2023.

2023, año político muy intenso

Tras unas legislativas, siempre se celebra un acto de apertura solemne de las Cortes, presidido por el Rey, pero este solo se ha organizado cuando se ha podido investir al presidente del Gobierno y justo después de que su Gabinete tome posesión. Es decir, que no se ha celebrado en las legislaturas cortas en las que fracasó la investidura (ni tras los comicios del 20 de diciembre de 2015, ni tras los del 28 de abril de 2019). Una duda es si se sumará la apertura de Cortes a la jura de Leonor o bien serán dos ceremonias independientes. En la Zarzuela prefieren no hacer comentarios, ni sobre el acatamiento de la Princesa ni sobre el carácter único o no del acto. "Cuando llegue el momento, se hablará, como ha dicho el presidente. Ya se abordará todo entonces", responden fuentes oficiales de la institución.

La precampaña y campaña de las legislativas coincidirá con la presidencia española de la UE, que la Moncloa está preparando a conciencia y que Sánchez pretende explotar al máximo

De cualquier modo, 2023 será un año muy intenso en lo político. E irá 'in crescendo'. El 28 de mayo tendrán lugar las elecciones autonómicas y municipales, y durante el verano se constituirán los nuevos ayuntamientos y los nuevos parlamentos y gobiernos regionales. Y el 1 de julio arranca la presidencia española de la Unión Europea, semestre que la Moncloa está preparando ya a conciencia y que Sánchez pretende explotar al máximo con múltiples actos en toda España, además de la cumbre informal de líderes y la reunión de los Veintisiete y los países de América Latina (UE-CELAC) —esta última llevaba sin celebrarse desde 2015—.

La presidencia española coincidirá, pues, con la precampaña y campaña de las generales de diciembre. El Gobierno siempre ha insistido en que eso no es problemático, porque Francia asumió el liderazgo del club comunitario en el primer semestre de 2022 y tuvo las dos rondas de las elecciones presidenciales (que acabaron con Emmanuel Macron reelegido), en abril, y de las legislativas, en junio. Las generales en España tendrán lugar, si no media adelanto, al final del semestre español, el 10 de diciembre, en pleno puente de la Constitución pero dos semanas antes de Navidad.

El horizonte es de vértigo. Por eso Sánchez ya ha encendido la maquinaria de su partido, recompuesto su cúpula y reforzado la Moncloa. Y quizá haya más movimientos.