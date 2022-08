Iceta: "No seré candidato a la alcaldía de Barcelona, para serlo tendría que querer"

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, vuelve a reiterar que no pretende presentar batalla a la alcaldesa Ada Colau, por lo que no será el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona. Además, opina que "los Juegos del 2030 han quedado fuera de juego".

-¿Quiere ser candidato a la alcaldía de Barcelona?

-No. Lo he dicho tantas veces que todavía me sorprende que me lo pregunten.

-Es que el ministro Illa decía que seguiría siendo ministro el 30 de diciembre y al día siguiente se sabía que sería candidato a president.

-Se tendrá que esperar al 30 de diciembre (ríe). No, para ser candidato yo tendría que querer. Cuando le digo que no es que no. Tenemos un muy buen candidato y tengo el legítimo objetivo de culminar el trabajo en el Gobierno.

-¿Salvador Illa tampoco sería un buen candidato?

-Salvador Illa será un magnífico president de la Generalitat. No todos valen para todo.

-Los cambios se producen.

-A veces pasan, pero no siempre son buenos. No nos gusta improvisar.

-En relación a la candidatura de Cataluña al margen de Aragón para los juegos de invierno del 2030, ¿el Gobierno la vehiculará hacia el COE o hay que que olvidar ya el 2030?

-Quien presenta las candidaturas es el COE. Yo creo que los Juegos del 2030 han quedado en fuera de juego, porque el COE se había comprometido a una candidatura conjunta y no ha habido acuerdo. El futuro está muy abierto.

-Pero sobre la propuesta del Govern, ¿qué opina?

-Respeto. No está claro que la presenten para el 2030. El COE es el que se tiene que definir. Todo esto lo he vivido muy mal porque es una oportunidad perdida. La candidatura era vista con muy buenos ojos por el COI.

-¿No hace ningún reproche al presidente aragonés?

-No hago reproches a nadie, solo a mí. Si dos no se ponen de acuerdo, ¿de quién es la culpa? Creo que todos deberían haber hecho mayores esfuerzos para hallar el acuerdo. Porque el perjudicado es el deporte y el Pirineo. Hemos fracasado todos y es lamentable porque no pasan trenes cada día.