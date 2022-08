El PP está ultimando una propuesta energética similar a la que presentó al Gobierno hace meses en materia económica. El objetivo pasa por plasmar en un documento las medidas que el principal partido de la oposición cree que deben incluirse en el plan de contingencia que el Ejecutivo debe presentar en Europa de cara a eventuales cortes de gas por parte de Rusia.

Según relató el propio líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, que compareció en rueda de prensa en la sede nacional del partido cinco meses después, su plan contendrá un plan de ahorro para el sector público (ayuntamientos, comunidades y gobierno central) “creíble y realizable”, y planteará que las medidas que afectan a sectores económicos sean “recomendaciones y no imposiciones”, insistiendo en que ésta es la línea que también ha marcado Europa: “En lo que afecta a los sectores productivos serían recomendaciones y sólo no cumpliéndose esas recomendaciones entraríamos en una fase de alerta para convertirlas en obligaciones”, explicó Feijóo.

El líder popular no detalló más sobre su plan, aunque dejó clara la aspiración de negociar ese plan de contingencia. Este jueves el grupo popular ha sido convocado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto al resto de partidos representados en el Congreso para abordarlo. Y Feijóo no escondió su malestar por ver mezclado al PP “con grupos de un solo diputado”. “Entiendo que después tendremos una reunión bilateral”, dijo el líder conservador, reiterando la voluntad de su formación de estar en esa negociación. Justo antes, durante su comparecencia tras reunir al primer comité de dirección del curso político, aseguró que “ninguna decisión estratégica o votación importante en España” ha ido precedida de una reunión “sólida, seria y preparada” con el primer partido de la oposición.

También hizo un reproche contundente por no haber recibido una llamada de Pedro Sánchez en todo este tiempo más allá del encuentro que mantuvieron ambos en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de abril.

Aunque Feijóo no desveló detalles sobre la propuesta de su partido en materia energética, sí afirmó que será “una reformulación” de la política en su conjunto, criticando que “centrarse sólo en el ahorro y no hablar de producción energética” implica “entrar en el marco chantajista de Rusia”. “Si el consumo debe ser racional e inteligente, las fuentes que producen la energía, también”. Y pasó a insistir en que España debe utilizar al máximo sus capacidades energéticas y las tecnologías disponibles. También reprochó los últimos movimientos dentro del Gobierno “que no ayudan a desatascar la interconexión gasística con Francia” a la que el presidente Macron se niega por el momento, y que implicaría reactivar el Midcat.